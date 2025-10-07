Cómo es la nueva IA que genera imágenes más realistas y es fácil de usar

Esta inteligencia artificial fue la más votada por los usuarios y te contamos cuáles son sus pro y contra.

Esta es la nueva IA que crea imágenes realistas y en pocos minutos. Foto: Xataca

Una encuesta mostró que una nueva inteligencia artificial crea mejores imágenes que Google y OpenAI. Se trata de la compañía Tencent que acaba de lanzar un modelo de IA capaz de generar imágenes a partir de un prompt de texto. A continuación te contamos cuáles son los pro y los contra de esta nueva tecnología.

El nuevo generador de imágenes se llama Hunyuan Image 3.0 y logró posicionarse entre los mejores. Esto se determinó por una votación a ciegas donde usuarios tuvieron que votar cuáles eran las mejores imágenes, sin saber cuál inteligencia artificial las había creado. Y según esta votación, Tencent superó a grandes competidores como nano banana de Google.

G11CwYBaMAAWR0k Así se ve una imagen creada con inteligencia artificial. Archivo.

¿Cómo es esta IA? Hunyuan Image 3.0 funciona con razonamiento de Conocimiento Global. La IA comprende hechos del mundo real y aplica conocimiento profesional para generar imágenes ricas en contexto y precisión. Además admite más de 1000 caracteres por prompt para que puedas describir escenas complejas y detalladas.

Otra de las características destacadas es que puedes elegir estilos para crear tus imágenes, infografías, presentaciones y más. Escoge entre fotorrealismo, anime, diseño de posters o renderizado 3D según tus preferencias. Luego previsualiza los resultados y ajusta lo que no te gustó antes de la descarga final.