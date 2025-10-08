Fin del misterio: ¿Qué significa la pequeña hoja verde en Google Maps?

La aplicación de Google ha decidido aplicar un importante cambio en su plataforma para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Finalmente, se conoció la respuesta a uno de los misterios que los internautas manifestaban en las redes sociales. Se trata de Google Maps, la aplicación que permite calcular trayectos en auto, transporte público, o caminando y es muy útil por la precisión de sus mapas y sus estimaciones de tiempo.

Es así que muchos de los usuarios de Google Maps notaron una pequeña hoja verde que aparece junto al reloj que marca la duración del viaje. Es por esto que muchos de ellos comenzaron a expresarse en redes en busca de una respuesta y rápidamente esta duda se viralizó. Este nuevo diseño está disponible a partir de la última actualización de la app y puede verse tanto en sistema operativo Android, como iOS.

Google Maps se actualiza e incorpora la IA Google Maps se actualiza e incorpora una pequeña hoja verde. Shutterstock ¿Qué representa la hoja verde en Google Maps? La hoja verde indica la ruta que, dentro de las posibles, consume menos combustible y genera una menor huella de carbono. Es decir, no siempre será la opción más rápida, pero sí la más amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, si dos caminos hacia el mismo destino tienen tiempos de viaje similares, uno con pendientes pronunciadas y otro más parejo, Google Maps puede marcar el segundo con la hoja verde. Aunque tarde unos minutos más, esa elección ayuda a ahorrar combustible y reducir emisiones.

Este cambio tiene que ver con la idea del transporte responsable. Google aseguró que cada ruta seleccionada con el ícono verde representa un pequeño aporte a la reducción del impacto climático. Puede parecer una diferencia mínima, pero multiplicada por millones de viajes diarios adquiere otra dimensión.