Quinotos en almíbar fáciles y rápidos: receta que siempre sale bien

Si querés un dulce clásico y aromático, esta receta de quinotos en almíbar es perfecta. Con su sabor intenso y textura suave, se convierte en el acompañamiento ideal para postres, tostadas o meriendas. Aprendé cómo hacer quinotos tiernos, dulces y llenos de aroma, siguiendo esta preparación casera que siempre sale bien.

Quinotos 1 kg. Agua 1 litro Azúcar 800 g. Cáscara de limón. Rama de canela 1. Clavo de olor 3–4 unidades. Jugo de 1 limón. Opcional: vainilla 1 cucharadita.

Aprendé esta receta de quinotos en almibar La receta de quinotos en almíbar es ideal para preparar con anticipación, ya que cuanto más reposan, más se intensifican sus sabores. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá bien los quinotos, cortalos por la mitad y sacá las semillas. Colocálos en una olla con agua fría y llevá a hervor por 5 minutos. Escurrilos y reservá. En otra olla, prepará el almíbar: mezclá agua, azúcar, cáscara de limón, canela y clavos. Herví hasta que se disuelva bien el azúcar. Agregá los quinotos al almíbar, cociná a fuego lento durante 30–40 minutos hasta que estén tiernos y brillantes. Retirá del fuego, agregá el jugo de limón y la vainilla si usás. Mezclá suavemente. Colocá los quinotos y el almíbar en frascos esterilizados, cerrá y dejá enfriar a temperatura ambiente. Guardá en la heladera o en un lugar fresco y seco.

Listos los quinotos en almibar Esta receta permite conservar los quinotos por meses, logrando un dulce aromático y brillante que mantiene su sabor. Shutterstock

Los quinotos en almíbar son un dulce tradicional argentino, aromático y rendidor. Conservados en frascos herméticos, duran hasta 3 meses en la heladera y hasta 6 meses en un lugar fresco y seco, manteniendo sabor y textura. Esta receta es ideal para acompañar postres, tortas, helados o simplemente disfrutarlos solos. Un dato útil: cuanto más tiempo reposen en el almíbar, más se intensifica su sabor, logrando un dulzor equilibrado y un aroma que recuerda a la repostería casera de siempre. Es un clásico que combina tradición, sabor y practicidad en cada frasco. ¡Ya tienes listo el dulce!.