Quinotos en almíbar fáciles y rápidos: receta que siempre sale bien
Aprendé los secretos para que tus quinotos en almíbar queden suaves y llenos de sabor. Una receta fácil que siempre da resultados.
Si querés un dulce clásico y aromático, esta receta de quinotos en almíbar es perfecta. Con su sabor intenso y textura suave, se convierte en el acompañamiento ideal para postres, tostadas o meriendas. Aprendé cómo hacer quinotos tiernos, dulces y llenos de aroma, siguiendo esta preparación casera que siempre sale bien.
Ingredientes
Rinde para 4 frascos medianos
- Quinotos 1 kg.
- Agua 1 litro
- Azúcar 800 g.
- Cáscara de limón.
- Rama de canela 1.
- Clavo de olor 3–4 unidades.
- Jugo de 1 limón.
- Opcional: vainilla 1 cucharadita.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien los quinotos, cortalos por la mitad y sacá las semillas.
- Colocálos en una olla con agua fría y llevá a hervor por 5 minutos. Escurrilos y reservá.
- En otra olla, prepará el almíbar: mezclá agua, azúcar, cáscara de limón, canela y clavos. Herví hasta que se disuelva bien el azúcar.
- Agregá los quinotos al almíbar, cociná a fuego lento durante 30–40 minutos hasta que estén tiernos y brillantes.
- Retirá del fuego, agregá el jugo de limón y la vainilla si usás. Mezclá suavemente.
- Colocá los quinotos y el almíbar en frascos esterilizados, cerrá y dejá enfriar a temperatura ambiente.
- Guardá en la heladera o en un lugar fresco y seco.
Los quinotos en almíbar son un dulce tradicional argentino, aromático y rendidor. Conservados en frascos herméticos, duran hasta 3 meses en la heladera y hasta 6 meses en un lugar fresco y seco, manteniendo sabor y textura. Esta receta es ideal para acompañar postres, tortas, helados o simplemente disfrutarlos solos. Un dato útil: cuanto más tiempo reposen en el almíbar, más se intensifica su sabor, logrando un dulzor equilibrado y un aroma que recuerda a la repostería casera de siempre. Es un clásico que combina tradición, sabor y practicidad en cada frasco. ¡Ya tienes listo el dulce!.