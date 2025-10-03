Habilitan la Variante Palmira, la nueva ruta que todavía no aparece en Google Maps

Este viernes quedará habilitada la Variante Palmira , una nueva ruta que conectará la Ruta 7 a la altura de San Roque, en Maipú, con Agrelo, en Luján de Cuyo. Se trata de una obra estratégica que promete descomprimir el tránsito de carga pesada por el Acceso Este y el Acceso Sur. Una particular de esta arteria es que su traza todavía no figura en Google Maps , la popular aplicación de mapas web que mucha gente utiliza para desplazarse en vehículos.

El gobernador Alfredo Cornejo junto a funcionarios nacionales recorrerán este mediodía la Variante Palmira tras la habilitación del tránsito en esta anhelada y estratégica ruta, que demoró siete años en concretarse.

La nueva traza construida tiene una longitud de 36,5 kilómetros y permite un ahorro de 25 kilómetros para quienes se dirigen hacia la Ruta Internacional a Chile o al Sur de la provincia de Mendoza o viceversa.

Esta vía alternativa conectará la zona de Palmira y San Roque, en el límite entre San Martín y Maipú, con la localidad de Agrelo, en Luján de Cuyo. Esto permitirá que miles de camiones que circulan por el corredor internacional eviten ingresar por el Acceso Este y continuar por el Acceso Sur hasta volver a tomar la Ruta 7 en la intersección con la Ruta 40.

La obra en general consta de dos calzadas separadas de 7,30 metros de ancho, con banquinas de 3 metros, siendo entonces su coronamiento de 13,30 metros y un cantero central de 12 metros de ancho. El separador central se materializa con una baranda rígida tipo New Jersey.

Variante Palmira satelital Google Maps

La obra intercepta rutas nacionales, provinciales, vías ferroviarias y el camino de servicio del yacimiento Barrancas de YPF. En todos los casos, los cruces se realizan a distinto nivel, y cruza además el río Mendoza en las cercanías del Parque Chachingo, en Maipú, lo hace necesaria la construcción de 20 puentes.

La particularidad es que esta nueva ruta todavía no aparece en Google Maps, la aplicación de mapas que pertenece a Alphabet que ofrece mapas desplazables e imágenes satelitales y a pie de las rutas y calles. A la vez que permite calcular rutas y ofrece un navegador GPS.

Variante Palmira Google Maps

En las imágenes satelitales del popular servicio sí figura la nueva traza de la Variante Palmira. No obstante, en el mapa tradicional no figura como una vía para transitar.