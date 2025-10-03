Espert, bajo presión: qué pasaría si el candidato decide bajarse de la lista libertaria

José Luis Espert quedó en el centro de la polémica tras la aparición de documentos que lo vinculan con una transferencia de 200.000 dólares relacionada con Federico Fred Machado , empresario detenido en Estados Unidos y acusado en causas de narcotráfico y lavado de dinero.

El episodio abrió la posibilidad de especular con el escenario de una eventual baja de su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza (LLA) a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa alternativa no es viable: su nombre ya está impreso en la Boleta Única de Papel (BUP).

La campaña de LLA atraviesa un momento delicado . A menos de un mes de las elecciones, la fuerza oficialista no logra despegar de las críticas en el distrito clave del país, que concentra más de 13 millones de votantes. El problema es que el propio Javier Milei fue quien eligió personalmente a Espert, lo que blinda su posición interna frente a otros sectores libertarios, pero al mismo tiempo transforma el escándalo en un desafío directo para la estrategia electoral.

La tensión escaló cuando se suspendió un acto que Milei y Espert tenían previsto compartir en San Isidro. Además, en una entrevista televisiva, el economista no negó de forma explícita haber recibido el dinero, lo que intensificó las especulaciones. A esto se sumó la presión de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por LLA en la Ciudad de Buenos Aires, quien reclamó públicamente que el diputado aclare su relación con Machado: “Hay que hablar para salvar al Presidente y al proyecto”.

En este escenario, las versiones sobre una eventual renuncia de Espert a su candidatura crecieron, aunque los tiempos legales ya no permiten que su nombre se retire de las boletas. Con el debut de la BUP previsto para el 26 de octubre, la impresión de las listas avanza a cargo de imprentas contratadas por el Poder Ejecutivo. En caso de una baja, el reglamento establece un corrimiento de lugares: Karen Reichardt, actual segunda en la lista, pasaría a encabezar, mientras que Diego “Colo” Santilli ocuparía el segundo lugar.

La defensa de José Luis Espert

La explicación de Espert tras la vinculación con Fred Machado Cuenta de X @jlespert

El diputado nacional difundió un mensaje este jueves en el que buscó responder a la denuncia presentada por Juan Grabois y aclarar su relación con el empresario Federico “Fred” Machado. “Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público, porque nosotros somos distintos, no somos como ellos”, afirmó el candidato libertario.

El economista relató que conoció a Machado en 2019, cuando este le ofreció trasladarlo en avión a la presentación de su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, y reconoció que fue uno de los tantos que colaboraron con su campaña presidencial. Explicó que luego fue contactado por la firma guatemalteca Minas del Pueblo para un trabajo de consultoría y aseguró que la transferencia de 200.000 dólares que recibió correspondía a un pago profesional. “Fue en una cuenta declarada en Argentina y bajo condiciones de total transparencia”, subrayó.

Por último, Espert calificó la acusación como parte de una “campaña sucia” y responsabilizó a Grabois de utilizar su situación personal para atacarlo. Negó que los fondos fueran de origen político o ilícito y sostuvo que su crecimiento patrimonial se debió a la herencia de un campo tras la muerte de su padre. “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, concluyó.