Según la Justicia, Espert viajó en 35 vuelos de empresas de Fred Machado durante la campaña 2019

El juez Martínez de Giorgi confirmó que Espert viajó al menos 35 veces en aviones de empresas de Fred Machado en 2019.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que José Luis Espert habría utilizado aviones pertenecientes a empresas de Fred Machado en, al menos, 35 vuelos durante la campaña presidencial de 2019. Entre los traslados registrados se encuentra el vuelo entre Buenos Aires y Puerto Madryn para la presentación de un libro.

La investigación corresponde a la causa 1780 del 2021, en la que Martínez de Giorgi tomó declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias a solicitud de la fiscal Alejandra Mangano.

Según informó Clarín, en el expediente Espert admitió que en varias ocasiones utilizó, con fines electorales, aviones que “directa o indirectamente pertenecerían a esta persona”. Sin embargo, aclaró que no participó personalmente en su contratación y que desconocía que pertenecieran a Machado, señalando que los vuelos figuraban registrados a nombre de diversas sociedades.

Los vuelos de José Luis Espert Esta causa es distinta de la que inició el candidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, ante el juez federal Lino Mirabelli, relacionada con un supuesto pago de 200.000 dólares de una socia de Machado, condenada en Texas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Dicho giro habría ocurrido en febrero de 2020, tras la campaña presidencial, y Mirabelli solicitó certificar la causa de Martínez de Giorgi para evaluar si los expedientes podrían unificarse.

Fuentes judiciales detallaron a Clarín que en dos o tres aviones vinculados a empresas de Machado, Espert viajó unas 35 veces, y en cinco de esos vuelos estuvo acompañado por el empresario acusado en Estados Unidos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.