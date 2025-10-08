Atención estudiantes: Google lanza 2TB de almacenamiento e inteligencia artificial gratis por un año

El nuevo programa Google AI Pro busca acercar herramientas de inteligencia artificial a los estudiantes universitarios. Desde hoy, Google ofrece acceso gratuito durante 12 meses a esta membresía, junto con 2 TB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail, a jóvenes mayores de 18 años que acrediten su condición de alumno en instituciones reconocidas.

El plan Google AI Pro integra funciones de IA que potencian la productividad, la creatividad y el aprendizaje. A través de la aplicación Gemini, los usuarios podrán acceder al modelo de generación y edición de imágenes Nano Banana, así como al generador de video Veo 3 Fast, que permite crear clips directamente desde la misma plataforma.

Estas herramientas también se incorporan a las aplicaciones de creación de contenido Whisk y Flow, diseñadas para desarrollar películas o materiales visuales con inteligencia artificial. Gracias a la integración con Google Workspace, será posible redactar, resumir y organizar información sin salir de Gmail, Documentos o Hojas de cálculo.

Google AI Pro ofrece a estudiantes universitarios acceso gratuito durante un año a sus herramientas de inteligencia artificial.

“La incorporación de IA a las herramientas de estudio puede marcar una diferencia significativa en cómo los estudiantes aprenden y producen contenido”, destacó Google en el comunicado oficial. “La incorporación de IA a las herramientas de estudio puede marcar una diferencia significativa en cómo los estudiantes aprenden y producen contenido”, destacó Google en el comunicado oficial.

Además, la membresía otorga acceso ampliado a NotebookLM , la aplicación que permite transformar documentos académicos en resúmenes o materiales de estudio mediante inteligencia artificial . De esta forma, Google busca facilitar la gestión de la información y la organización del trabajo universitario.

Requisitos y proceso para acceder al beneficio

La oferta de Google One para estudiantes estará disponible hasta el 9 de diciembre de 2025, y puede canjearse desde el sitio oficial de Google One. Para acceder, los interesados deben:

Ser mayores de 18 años.

Residir en alguno de los países participantes, entre ellos Argentina .

Verificar su condición de estudiante.

Contar con una cuenta de Google personal y una forma de pago registrada (el cobro recién se activará una vez vencido el beneficio).

El proceso de validación requiere subir tres documentos como certificado de alumno regular, analítico parcial o credencial universitaria. La confirmación puede demorar solo unos minutos.

image Con esta iniciativa, Google busca impulsar la creatividad y la productividad académica mediante soluciones de IA integradas en Workspace. Google

Una vez aprobada la solicitud, el estudiante podrá disfrutar del servicio sin costo durante un año completo. Al finalizar el período, el plan pasará a ser pago, por lo que se recomienda establecer un recordatorio para dar de baja la suscripción si no se desea continuar.