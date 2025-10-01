Google Pixel Buds Pro 2 estrenan función sorpresa que mejora la autonomía y la experiencia de uso

Los nuevos Pixel Buds Pro 2 reciben una actualización que muestra el nivel de carga de cada componente y lo sincroniza con los dispositivos Pixel conectados.

Los Pixel Buds Pro 2 estrenan una función que muestra la batería de cada auricular y del estuche por separado.

El lanzamiento de la última actualización para los Pixel Buds Pro 2 trae una novedad inesperada: la posibilidad de conocer el estado de batería de cada auricular y del estuche de carga de forma independiente. Según reportó 9to5Google, esta función, inspirada en el ecosistema de Apple, mejora la experiencia diaria de quienes utilizan los auriculares de Google.

Google añade actualización de software con mejoras image Pixel Buds Pro 2: con hasta 30 horas de autonomía. Google

La mejora llega con la versión de firmware 4.467, ya disponible para descarga. Una vez instalada, los usuarios pueden activar el Pixel Battery widget en su teléfono compatible para acceder al detalle de la autonomía. Esta información se muestra tanto en el dispositivo vinculado como en otros equipos Pixel que hayan estado conectados previamente, sin necesidad de mantener una conexión activa en todo momento.

Con este cambio, los usuarios sabrán exactamente cuánta carga tienen el estuche y cada auricular por separado. Se trata de un avance importante en términos de autonomía, ya que evita la incertidumbre de no saber si un componente se descargará antes que el otro.

La actualización no solo incorpora el monitoreo de batería. También agrega Adaptive Audio, una función que ajusta el sonido según el entorno; protección contra ruidos fuertes, pensada para cuidar la salud auditiva; y la posibilidad de controlar la reproducción mediante gestos con la cabeza, ampliando así la interacción manos libres.