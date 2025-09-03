Google Pixel 10 Pro vs iPhone 16 Pro frente a frente

El mercado de smartphones premium recibe este año dos de sus modelos más esperados: el Google Pixel 10 Pro y el iPhone 16 Pro . Ambos dispositivos se presentan como buques insignia de sus compañías y apuntan al mismo segmento de usuarios que buscan potencia, innovación y diseño cuidado. Aunque comparten rango de precio cercano a los $999 dólares, sus propuestas muestran diferencias clave.

El Pixel 10 Pro de Google incorpora el procesador Tensor G5 y una integración profunda con los servicios de Google AI. Incluye un año gratuito de Gemini Pro, con herramientas como NotebookLM y el generador de video Veo 3. Además, estrena la función Magic Cue.

En el apartado fotográfico, destaca su cámara teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x , superior en resolución y tamaño de sensor al módulo de 12 MP del iPhone 16 Pro . A esto se suma una paleta de colores más amplia, con opciones como Moonstone y Jade.

El Google Pixel 10 Pro mantiene el diseño con barra de cámara y amplía su catálogo de colores.

El iPhone 16 Pro se distingue por su menor peso: 199 gramos frente a los 207 del Pixel. Aunque la diferencia es reducida, influye en el uso prolongado. En este caso, este iPhone mantiene su ventaja en la experiencia con aplicaciones de redes sociales, gracias a una optimización que garantiza fluidez en la edición y publicación de contenidos.

image El iPhone 16 Pro se distingue por su menor peso: 199 gramos frente a los 207 del Pixel. Imagen generada por IA

En cuanto al diseño, la gama se limita a acabados sobrios en titanio, sin opciones coloridas como las de Google. Sin embargo, sigue siendo el dispositivo preferido para quienes buscan estabilidad, especialmente en entornos creativos y de producción de contenido.

Dos caminos en la gama alta

La elección entre el Google Pixel 10 Pro y el iPhone 16 Pro depende del perfil de usuario. Quienes prioricen inteligencia artificial, fotografía y variedad de diseño encontrarán más valor en el dispositivo de Google. Los que busquen ligereza, mejor integración de redes sociales y la continuidad del ecosistema Apple seguirán viendo en los iPhone una apuesta segura.

iPhone 16 Pro Unboxing

Ambos modelos consolidan la competencia en la gama premium y anticipan una nueva etapa de innovación donde el diferencial ya no está solo en el hardware, sino en los servicios que cada compañía incorpora.