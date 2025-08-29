Primeras impresiones del Google Pixel 10 series ¿La mejor cámara del mercado?

Tras una década de lanzamientos, Google Pixel 10 Series llega con la promesa de afianzar la experiencia de usuario sin modificar radicalmente el diseño ni la propuesta general. Los modelos Pixel 10 , 10 Pro y 10 Pro XL incluyen mejoras en cámaras, rendimiento y software, junto a la incorporación de nuevas funciones de inteligencia artificial, aunque sin dar un salto disruptivo respecto a la generación anterior.

Los nuevos modelos de la serie Pixel 10 mantienen la barra de cámaras y suman integración con el estándar Qi2

El Pixel 10 conserva el diseño introducido con el Pixel 9. Todos los modelos están fabricados en aluminio y vidrio Gorilla Glass Victus 2, con diferencias de acabado entre la versión base y los Pro. La eliminación de la ranura para SIM física en Estados Unidos marca un cambio importante, ya que la compañía apuesta por eSIM en todos sus dispositivos.

Los teléfonos integran pantallas OLED que alcanzan hasta 3.300 nits de brillo. Las versiones Pro ofrecen tecnología LTPO con frecuencia variable de 1 a 120 Hz, mientras que el modelo estándar mantiene un rango de 60 a 120 Hz. La novedad principal es la compatibilidad con el estándar de carga Qi2, lo que permite usar accesorios magnéticos similares a los de Apple.

La cámara sigue siendo uno de los puntos fuertes de la marca. El Pixel 10 básico incorpora un lente teleobjetivo, mientras que los Pro mantienen sensores de mayor tamaño y rango dinámico. Google añadió funciones impulsadas por Gemini Nano, como Pro Res Zoom y Camera Coach, además de etiquetas C2PA para identificar imágenes generadas o editadas con IA.

image Google Pixel 10 series. Google

Hardware y rendimiento

El procesador Tensor G5 fabricado en 3 nm por TSMC ofrece un 30% más de velocidad en CPU y hasta un 30% en GPU respecto a la generación anterior. Aunque no alcanza el rendimiento de Qualcomm, el Pixel 10 muestra fluidez en el uso cotidiano y menos ralentizaciones prolongadas.

Google Pixel 10 Series

Entre las funciones más destacadas está Voice Translate, que ofrece traducción en tiempo real en varios idiomas manteniendo la voz del hablante. También se suman Pixel Journal y Daily Hub, aunque su utilidad práctica parece limitada en esta primera versión. Google asegura siete años de actualizaciones de sistema y seguridad, reforzando su estrategia de largo plazo. Con precios que parten en $799 dólares, el Pixel 10 busca consolidar la experiencia de usuario propia de Google más que competir en cifras de rendimiento.

FUENTE: Información extraída de Google