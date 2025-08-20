Google presentará su serie Pixel 10: ¿Cómo será el nuevo dispositivo?

Google hará la presentación oficial este miércoles en Nueva York. Se trata de los nuevos modelos plegables que buscan competir con Galaxy Z Fold.

Este miércoles, Google llevará adelante un evento en Nueva York para presentar su serie Pixel 10. En este sentido, se hará oficial la presentación del Pixel 10 Pro Fold, un modelo plegable que competirá directamente con los Galaxy Z Fold 7 y otros modelos. ¿Cuáles serán las características del nuevo dispositivo?

¿Qué esperar del nuevo dispositivo de Google? Estos nuevos Pixel Fold cuentan con un formato grande, que se pliega y adquiere la forma de un teléfono. El Pixel 10 Pro Fold tiene una pantalla principal OLED de 8 pulgadas, resolución de 2.152 x 2.076 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. Además, incluirá un display externo OLED de 6,4 pulgadas con 2.364 x 1.080 píxeles, también a 120Hz. El equipo funcionará con el nuevo procesador Tensor G5, sumado a 16GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256GB, 512GB y 1TB.

Filtración Google Pixel - Interna 1 Google presenta su nueva versión de celulares. Respecto a la fotografía, el dispositivo ofrece un sistema principal con cámara de 48MP, gran angular de 10,5MP, teleobjetivo de 10,8MP y zoom óptico de 10 aumentos. La cámara frontal será de 10MP, mientras que la batería alcanzará los 5.015 mAh. Además, llegará con Android 16 y siete años de actualizaciones garantizadas. Otros detalles incluyen marco de aluminio, certificación IP68, compatibilidad con doble SIM y sensor de huellas lateral.