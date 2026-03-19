Google Pixel 9 con descuento en Amazon: precio y hardware del teléfono con IA

El Google Pixel 9 figura con una rebaja del 21% para compradores de Argentina en Amazon. Conocé los detalles técnicos y los costos de importación del equipo.

Amazon habilitó la compra del Google Pixel 9 con envío directo al país. Este dispositivo móvil destaca por integrar el sistema de inteligencia artificial Gemini y una cámara de alta resolución. El hardware ofrece un rendimiento fluido para las tareas diarias y una autonomía de batería que rinde todo el día.

Especificaciones técnicas del Google Pixel 9 Google Pixel 9 vs Pixel 10 cámara Este equipo de Google viene con una pantalla Actua de 6,3 pulgadas. El panel tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que asegura que las animaciones y el desplazamiento por los menús se vean fluidos. En su interior, el teléfono guarda 12 GB de memoria RAM y 128 GB de espacio para fotos y archivos. El procesador alcanza una velocidad de 3,1 GHz para que el sistema no se trabe cuando abrís muchas aplicaciones al mismo tiempo.

La batería es otro punto donde el dispositivo se la banca sin problemas. La marca promete una autonomía de 24 horas con un uso normal. El diseño en color Obsidian le da un estilo sobrio y moderno. Además, el equipo llega desbloqueado de fábrica. Esto permite que funcione con cualquier operadora local de Argentina, sin tener que renegar con bloqueos regionales o de red.

Google Pixel 9 1 El sistema de cámaras del teléfono incluye un sensor principal de 50 MP y una lente ultra gran angular de 48 MP para tomas panorámicas. Shutterstock En conectividad, el aparato soporta redes 5G y tiene una resolución de pantalla de 1500 x 844 píxeles. El sensor de huellas dactilares responde rápido y la construcción del chasis se siente muy sólida en la mano. Este teléfono es una opción equilibrada para quienes buscan tecnología de punta en un tamaño que no incomoda en el bolsillo.

Cámaras y funciones de Google en Amazon La cámara es el rincón donde este Google Pixel 9 saca pecho frente a la competencia. El sensor principal de 50 MP permite capturar imágenes con una nitidez excelente y colores que se ven muy naturales. También incorpora una nueva lente ultra gran angular de 48 MP para sacar fotos de paisajes o grupos grandes de personas. El sistema de enfoque automático funciona muy bien incluso cuando hay poca luz en el ambiente, lo que permite sacar fotos nocturnas decentes sin mucho esfuerzo.