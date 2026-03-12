Amazon ofrece el mejor gama media de Xiaomi al menor precio

La tienda Amazon habilitó el envío del POCO C85 a Argentina. El equipo ofrece 256 GB de espacio y una autonomía que rinde para dos días de uso intenso.

La plataforma Amazon ya permite comprar el nuevo modelo de la marca china con envío directo a nuestro país. El POCO C85 destaca por su pantalla de 6,9 pulgadas y una batería enorme. Este dispositivo busca pelear el mercado local con un precio muy competitivo para los usuarios.

Hardware y potencia del POCO C85 en el mercado actual El equipo viene con un procesador MediaTek Helio G81-Ultra que corre a una frecuencia máxima de 2,0 GHz. Esta configuración se la banca bien para las redes sociales y el uso de aplicaciones comunes sin que el sistema se trabe. En el apartado de la memoria, el Xiaomi cuenta con 8 GB de RAM y un almacenamiento interno de 256 GB. Es una cantidad de espacio ideal para que no andes borrando fotos cada dos por tres.

poco-c85-2 El nuevo POCO C85 presenta un acabado inspirado en la aurora boreal que cambia con la luz. Xiaomi El sistema operativo es el Xiaomi HyperOS, que está basado en Android 15. Esto asegura que el teléfono tenga las últimas funciones de seguridad y una interfaz limpia. Muchos usuarios valoran que el equipo responda rápido al toque y este modelo cumple con esa premisa. Además, el POCO C85 incluye un sensor de huellas dactilares en la parte trasera y desbloqueo facial por inteligencia artificial, lo que hace que entrar al celu sea una pavada.

Pantalla y autonomía de este gama media de Xiaomi Si hay algo que resalta en este gama media es su tamaño. La pantalla de 6,9 pulgadas tiene una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto permite que los videos y el movimiento por los menús se vean fluidos, sin esos saltos molestos que tienen otros equipos más viejos. El brillo máximo llega a los 810 nits en el modo HBM, así que vas a poder ver la pantalla incluso si el sol pega de lleno al mediodía.

La batería es de 6000 mAh, una capacidad que supera a la mayoría de los competidores directos. Con este nivel de energía, el teléfono puede tirar todo el día sin pedir cargador, incluso si le das un uso pesado con juegos o streaming. Un detalle importante es que el equipo tiene certificación IP64, lo que significa que aguanta salpicaduras de agua y el polvo, algo que te salva la vida si te agarra una lluvia de imprevisto en la calle.