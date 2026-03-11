Los 3 Xiaomi que más valen la pena en 2026 y no te arruinan

Tres celulares Xiaomi que no arruinan el bolsillo en 2026. El Xiaomi barato que le gana a iPhone en estas funciones.

Xiaomi está ganando la guerra de la relación calidad-precio. En 2026, tres de sus celulares dominan el mercado latinoamericano con baterías enormes, pantallas de primer nivel y procesadores que compiten con marcas que cuestan el doble. El Xiaomi 15T, el Poco F7 y el Redmi Note 15 Pro son los modelos que más se están vendiendo y con razón.

Razones para elegir un Xiaomi El Xiaomi 15T es el gama media que más da por el dinero. Trae pantalla OLED de 6,83 pulgadas a 120 Hz, batería de 5.500 mAh para dos días de uso y un diseño premium que no tiene envidia del iPhone 16e ni del Pixel 9a. Su precio en Mercado Libre arranca desde 1,2 millones de pesos colombianos. Su único punto flojo: sin carga inalámbrica.

xiami El Poco F7 es, sin exagerar, el celular más disruptivo del año. Tiene el procesador Snapdragon 8s Gen 4, batería de 6.500 mAh y carga rápida de 90 W con cargador incluido en la caja. Todo eso desde 850 mil pesos en su versión de 12 GB RAM y 256 GB. Compite directo contra el Nothing Phone (3a) y lo supera en rendimiento bruto.

xiaomi El Redmi Note 15 Pro es la opción más económica del top tres y no se rinde ante nadie. Su cámara principal de 200 megapíxeles captura detalles que rivalizan con teléfonos de gama alta. La pantalla llega a 3.200 nits de brillo, ideal para usar bajo el sol. La batería de 6.580 mAh garantiza más de un día y medio de uso intenso.

Desde 518 mil pesos aprox., el Redmi Note 15 Pro es imposible de ignorar. Tiene bloatware en el software HyperOS, sí, pero nada que una limpieza básica no solucione. Para quien busca rendimiento real sin sacrificar el presupuesto.