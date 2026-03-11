Se filtran los detalles del Xiaomi 18 Pro Max: un potente teléfono de gama alta

El Xiaomi 18 Pro Max llegaría con una pantalla de 6,9 pulgadas. Este teléfono de gama alta estrenará el chip de 2nm de Qualcomm, según filtraciones.

Xiaomi prepara el lanzamiento de su próximo dispositivo insignia para finales de este año. El Xiaomi 18 Pro Max se posiciona como el sucesor natural del modelo anterior. Este teléfono de gama alta promete marcos simétricos extremadamente delgados y un panel con tecnología LIPO OLED de última generación.

El informante Digital Chat Station filtró los detalles técnicos en la red social Weibo. El informante tiene un historial de aciertos muy alto en la industria móvil. La marca Xiaomi lanzó el modelo 17 Pro Max en septiembre pasado. El mercado espera que el nuevo Xiaomi 18 Pro Max debute durante el tercer trimestre de este año. El equipo utiliza un panel plano de 6,9 pulgadas que ocupa casi todo el frente del aparato.

Xiaomi 17 Pro El diseño del Xiaomi 18 Pro Max apostaría por una simetría perfecta en su panel frontal. Shutterstock Características de pantalla del Xiaomi 18 Pro Max La pantalla plana utiliza tecnología LIPO OLED. Esta técnica permite que los bordes del cristal sean mucho más finos que en los modelos previos. El panel logra un brillo mínimo de 1 nit en condiciones de poca luz. La marca Xiaomi se puso las pilas con el descanso visual del usuario. Además, el equipo soporta el espacio de color BT.2020 para mostrar tonos más reales. La firma compite fuerte en la gama alta con una calidad de imagen superior.

Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi está preparando sus próximos gama alta. Shutterstock Los colores se ven vivos y el contraste es muy profundo. La tecnología LIPO reduce el empaque interno de la pantalla de forma efectiva. Los marcos simétricos eliminan la barbilla inferior que suele molestar en otros dispositivos. Todo el espacio útil se dedica al contenido visual. La pantalla del equipo se ve bien incluso bajo la luz directa del sol gracias a su tecnología de punta.

Potencia y rendimiento del nuevo teléfono de gama alta El procesador que tendría es el Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Este chip utiliza un proceso de fabricación de 2 nanómetros. La arquitectura permite que el móvil no caliente tanto cuando el usuario juega a títulos pesados. El teléfono gestiona la energía de forma eficiente gracias a esta nueva disposición de transistores. Xiaomi apuesta a este hardware para liderar las ventas de la gama alta durante la próxima temporada. El dispositivo maneja procesos de inteligencia artificial con una velocidad que asombra.