Se filtran los detalles del Xiaomi 18 Pro Max: un potente teléfono de gama alta
El Xiaomi 18 Pro Max llegaría con una pantalla de 6,9 pulgadas. Este teléfono de gama alta estrenará el chip de 2nm de Qualcomm, según filtraciones.
Xiaomi prepara el lanzamiento de su próximo dispositivo insignia para finales de este año. El Xiaomi 18 Pro Max se posiciona como el sucesor natural del modelo anterior. Este teléfono de gama alta promete marcos simétricos extremadamente delgados y un panel con tecnología LIPO OLED de última generación.
El informante Digital Chat Station filtró los detalles técnicos en la red social Weibo. El informante tiene un historial de aciertos muy alto en la industria móvil. La marca Xiaomi lanzó el modelo 17 Pro Max en septiembre pasado. El mercado espera que el nuevo Xiaomi 18 Pro Max debute durante el tercer trimestre de este año. El equipo utiliza un panel plano de 6,9 pulgadas que ocupa casi todo el frente del aparato.
Características de pantalla del Xiaomi 18 Pro Max
La pantalla plana utiliza tecnología LIPO OLED. Esta técnica permite que los bordes del cristal sean mucho más finos que en los modelos previos. El panel logra un brillo mínimo de 1 nit en condiciones de poca luz. La marca Xiaomi se puso las pilas con el descanso visual del usuario. Además, el equipo soporta el espacio de color BT.2020 para mostrar tonos más reales. La firma compite fuerte en la gama alta con una calidad de imagen superior.
Los colores se ven vivos y el contraste es muy profundo. La tecnología LIPO reduce el empaque interno de la pantalla de forma efectiva. Los marcos simétricos eliminan la barbilla inferior que suele molestar en otros dispositivos. Todo el espacio útil se dedica al contenido visual. La pantalla del equipo se ve bien incluso bajo la luz directa del sol gracias a su tecnología de punta.
Potencia y rendimiento del nuevo teléfono de gama alta
El procesador que tendría es el Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Este chip utiliza un proceso de fabricación de 2 nanómetros. La arquitectura permite que el móvil no caliente tanto cuando el usuario juega a títulos pesados. El teléfono gestiona la energía de forma eficiente gracias a esta nueva disposición de transistores. Xiaomi apuesta a este hardware para liderar las ventas de la gama alta durante la próxima temporada. El dispositivo maneja procesos de inteligencia artificial con una velocidad que asombra.
La microarquitectura del procesador permite que los componentes estén más cerca. El calor se disipa mejor en el cuerpo del equipo. Los usuarios pueden esperar una respuesta inmediata en tareas exigentes. Al final del día, este dispositivo representa el máximo nivel técnico de la compañía. El hardware le saca el jugo a cada vatio de batería para durar más tiempo encendido. La compañíaa todavía no dio fechas oficiales, pero el panorama parece estar bastante claro.