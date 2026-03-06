El nuevo Samsung Galaxy S26 ya tiene precio en Amazon y llega con descuentos por preventa

Conocé cuánto sale el Samsung Galaxy S26 de 512 GB con envío a Argentina, sus funciones de IA y la oferta especial de lanzamiento.

El nuevo Samsung Galaxy S26 de 512 GB ya se encuentra disponible para reserva en Amazon. Este teléfono de Samsung llega con un descuento del 18% sobre su precio de lista, siendo una de las opciones más buscadas por quienes quieren renovar su celular este año.

Samsung Galaxy S26 El Samsung Galaxy S26 de 512 GB se ofrece en preventa con beneficios exclusivos de almacenamiento. Samsung Este dispositivo se lanzó oficialmente antes del MWC 2026 hace apenas unos días. La marca coreana aprovechó el interés en la feria tecnológica para mostrar las capacidades de su procesador más veloz y las nuevas herramientas de inteligencia artificial que ahora vienen integradas de forma nativa en el sistema operativo.

Precios y costos de envío del Samsung Galaxy S26 Si estás pensando en comprar este equipo desde Argentina, tenés que mirar bien los números finales para que no te agarre desprevenido. El valor del Samsung Galaxy S26 desde Amazon en la tienda oficial es de $1.257.286 pesos argentinos, gracias a una oferta relámpago que aplica una rebaja del 18% sobre el precio sugerido de $1.536.686. Esta promoción es válida para el modelo de 512 GB en color negro y permite ahorrar unos cuantos mangos antes de que el dispositivo salga a la calle de forma oficial.

A este monto hay que sumarle los cargos de importación y logística para recibirlo en el país. La plataforma estima estos costos en $272.247 pesos, aunque el envío es gratuito para los usuarios que realicen la compra durante este periodo de reserva. En total, el desembolso ronda los $1.529.533 pesos argentinos, un valor que se sitúa por debajo del precio de lista original. El producto sale a la venta el 11 de marzo de 2026, por lo que todavía hay margen para aprovechar la reserva.

Especificaciones técnicas y funciones de IA El Samsung Galaxy S26 viene cargado de hardware para pelear el mercado de este año. Trae 12 GB de memoria RAM y el procesador más rápido de la marca hasta la fecha (Snapdragon 8 Elite Gen 5), diseñado para tareas que requieren alta velocidad. La pantalla de 6,3 pulgadas ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una imagen fluida en videos y juegos. Además, corre con Android 16 y la capa de personalización One UI 8.5.