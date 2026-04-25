¿Dónde es más barato el Samsung Galaxy S25 Ultra: Argentina o Chile?

La llegada de los teléfonos premium siempre reabre la misma pregunta entre los consumidores argentinos: si el precio local resulta demasiado alto, ¿vale la pena mirar del otro lado de la cordillera? En el caso del Samsung Galaxy S25 Ultra , la diferencia entre Chile y Argentina existe y, a primera vista, puede parecer tentadora. Sin embargo, cuando se suman la logística, el viaje y la forma de pago, la cuenta deja de ser tan lineal.

El Galaxy S25 Ultra se ubica entre los equipos más potentes del mercado . Samsung apostó por una fórmula de alta gama que combina pantalla de gran tamaño, potencia bruta y un sistema fotográfico pensado para usuarios exigentes. El modelo de 256 GB llega con una pantalla plana Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. A eso suma el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.0, además de una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45W.

En Argentina, este Samsung cuesta más, pero las cuotas sin interés también pesan en la decisión.

En el apartado fotográfico, Samsung vuelve a poner el acento en la versatilidad. El Galaxy S25 Ultra incorpora una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom 3x y otro de 50 MP con zoom 5x. También incluye cámara frontal de 12 MP, marco de titanio, protección Gorilla Armor 2, resistencia al agua IP68 y el clásico S Pen integrado.

Más allá del hardware, una de las claves del equipo está en las funciones de Galaxy AI. Samsung empuja cada vez más la inteligencia artificial como argumento de venta, tanto para edición de fotos y videos como para productividad diaria. A eso se suma una cámara de vapor mejorada, pensada para mantener el rendimiento en sesiones largas de juego o tareas intensivas.

ChatGPT Image 24 dic 2025, 08_18_07 a.m. La diferencia de precio existe, aunque el viaje y la logística pueden borrar el ahorro. Imagen generada por la IA

La diferencia de precio existe, pero no es tan amplia

En Chile, el Galaxy S25 Ultra de 256 GB se consigue a $1.124.990 CLP. Con un tipo de cambio de $892,38 CLP por dólar, ese valor equivale a unos USD 1.260,66. Si se traslada ese número a pesos argentinos, tomando un dólar oficial de $1.405, el precio final ronda los $1.771.230.

En Argentina, en tanto, el mismo modelo aparece publicado en torno a los $1.879.999. La diferencia supera por poco los $100.000, una cifra que no deja de ser relevante, pero que ya no parece tan contundente cuando se la compara con el costo total de una compra en el exterior. Sobre todo porque en el mercado local existe la posibilidad de financiarlo en hasta 6 cuotas sin interés, un punto que para muchos compradores puede pesar tanto como el precio final.

Precio Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 Comprar el Galaxy S25 Ultra en Chile solo rinde en escenarios muy puntuales concretos. Shutterstock

El viaje puede borrar el ahorro

Ahí aparece el factor decisivo. Comprar en Chile puede ser conveniente solo en algunos casos muy puntuales: por ejemplo, si la persona ya tiene planeado viajar, vive cerca de la frontera o cuenta con dólares propios para pagar sin recargos. En ese escenario, la diferencia puede aprovecharse mejor.

Pero para quien debe organizar un cruce solo con el objetivo de comprar el teléfono, la ecuación cambia. Aunque los celulares estén exentos de impuestos de Aduana, siguen existiendo costos de transporte, combustible, comida, tiempos de espera y posibles gastos extras. Si además no se dispone de dólares y se termina pagando con una modalidad menos conveniente, el supuesto ahorro puede diluirse rápido.

La conclusión, entonces, es clara: cruzar a Chile para comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra no siempre es una decisión rentable. Puede serlo en situaciones específicas, pero para buena parte de los usuarios argentinos la diferencia de precio no alcanza por sí sola para justificar el viaje.