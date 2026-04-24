Los cinco mejores teléfonos Samsung para comprar en 2026

El gigante surcoreano Samsung domina nuevamente el mercado móvil este año con propuestas que combinan inteligencia artificial y potencia bruta. La nueva línea de teléfonos ofrece opciones para cada perfil de usuario, garantizando durabilidad y tecnología de vanguardia en dispositivos que definen el estándar de la industria móvil actual.

Tras los grandes eventos tecnológicos del primer trimestre, queda claro que la firma surcoreana apuesta por la integración total de su ecosistema . Con el lanzamiento de modelos premium y la renovación de su exitosa gama media, los consumidores encuentran alternativas sólidas que priorizan la calidad fotográfica y la autonomía. En este artículo, analizamos los equipos más destacados que podés adquirir hoy mismo.

La pantalla de 6,9 pulgadas del Galaxy S26 Ultra ofrece una experiencia visual sin precedentes para el usuario exigente.

A principios de este año llega el Samsung Galaxy S26 Ultra , el buque insignia que redefine la productividad. Este equipo destaca por su pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, ideal para disfrutar contenido multimedia con fluidez extrema. En su interior late el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una pieza de ingeniería que vuela en cualquier tarea.

Con una configuración de hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento interno, el dispositivo funciona como una verdadera computadora de bolsillo. La cámara principal de 200MP permite capturar imágenes profesionales, mientras que su batería de 5000 mAh con carga rápida mejorada asegura energía para todo el día. Además, mantiene la integración del lápiz óptico S Pen, un sello distintivo de esta línea premium.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Innovación plegable: el diseño del Galaxy Z Fold7

El mercado de los dispositivos flexibles tiene un nuevo referente desde finales del año pasado: el Samsung Galaxy Z Fold7. Este modelo plegable de Samsung destaca por ser el plegable más fino y ligero de la marca hasta la fecha. Con solo 8,9 mm de grosor cuando está plegado y un peso que ronda los 215 gramos, la comodidad de uso alcanza un nivel nunca visto en esta categoría.

A pesar de su delgadez física, incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite y una cámara principal de 200 MP que compite con los mejores terminales tradicionales. Su pantalla interior de 8 pulgadas ofrece un lienzo perfecto para la multitarea avanzada. Sin embargo, fuentes de video y diversas reseñas técnicas confirman que este modelo no es compatible con el S Pen, priorizando la ligereza sobre los accesorios adicionales.

Samsung Galaxy Z Fold7 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Samsung Galaxy A56 5G: el rey de la gama media en Samsung

Para quienes buscan un equilibrio perfecto entre costo y beneficio, el Samsung Galaxy A56 5G lanzado durante 2025 sigue como una opción imbatible. Este terminal destaca en la gama media gracias a su procesador Exynos 1580 de 4 nanómetros, que ofrece un rendimiento fluido y eficiente. Su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas a 120Hz garantiza colores vibrantes y negros profundos en cada interacción.

Este dispositivo cuenta con variantes de 8GB o 12GB de RAM y carga rápida de 45W. La cámara principal de 50MP captura fotos nítidas en diversas condiciones lumínicas. Uno de sus mayores atractivos es la promesa de 6 años de actualizaciones de software, lo que asegura que el Samsung Galaxy A56 sea una inversión duradera para quienes no planean cambiar de celular frecuentemente.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Los mejores teléfonos accesibles: Galaxy A36 y Galaxy A17

La familia Galaxy A se completa con dos guerreros incansables para el uso diario. El Samsung Galaxy A36 5G, que salió a principios de 2025, es un dispositivo de gama media-alta que destaca por su pantalla Super AMOLED y el procesador Snapdragon 6 Gen 3. Con certificación IP67, este equipo resiste al agua y al polvo, sumando también los valiosos 6 años de soporte de actualizaciones.

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Por otro lado, el Samsung Galaxy A17 5G aparece este 2026 como la puerta de entrada ideal al ecosistema. Su pantalla de 6,7 pulgadas con 120Hz y el procesador Exynos 1330 lo convierten en un smartphone ágil. Incluye una cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS) y una batería de 5000 mAh que se carga a 25W, corriendo bajo la última versión de Android 15.

Cinco Mejores Samsung 2026 - Interna 2 El Galaxy A17 llega con Android 15 y conectividad 5G para todos los presupuestos de este 2026. Samsung

La estrategia de la firma para este año consolida su liderazgo global en el sector. Al ofrecer desde herramientas de productividad extrema hasta opciones económicas altamente durables, la marca asegura su presencia en cada segmento del mercado. El futuro de la telefonía móvil pasa por la inteligencia artificial y la eficiencia, áreas donde estos equipos demuestran una superioridad indiscutible frente a sus competidores directos.