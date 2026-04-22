Estos son los tres mejores smartwatch Samsung de 2026

Samsung lidera la innovación en el mercado de dispositivos vestibles con propuestas que transforman el monitoreo de la salud. En este 2026, el catálogo de cada smartwatch disponible ofrece herramientas potenciadas por inteligencia artificial que facilitan la vida diaria, combinando diseño premium con una resistencia técnica que sorprende a los usuarios más exigentes del sector tecnológico.

El ecosistema de relojes inteligentes se expande rápidamente en Argentina , permitiendo que cada perfil de consumidor encuentre su compañero ideal. Ya sea para el deporte de alto rendimiento o para el seguimiento del bienestar básico, la firma surcoreana despliega opciones que varían en precio y prestaciones.

El smartwatch se convierte en una herramienta esencial para el monitoreo de la salud en Argentina.

El Samsung Galaxy Watch7 representa el punto de equilibrio para quienes buscan tecnología de vanguardia sin llegar al costo de los modelos ultra premium. Este dispositivo destaca por su procesador de 3nm, una pieza de ingeniería que asegura una velocidad de respuesta inmediata y una gestión de la batería mucho más eficiente que en generaciones anteriores. Además, incorpora un GPS de doble frecuencia que garantiza una ubicación exacta, incluso entre los grandes edificios de las ciudades de Argentina .

Este modelo corre bajo el sistema operativo WearOS 5 y presenta funciones de inteligencia artificial integradas, como el "Energy Score", que analiza tu estado físico diario para recomendarte actividades específicas. Su pantalla AMOLED brilla con nitidez en sus versiones de 40mm y 44mm. Es sumergible gracias a su certificación IP68 y 5ATM, e incluye el sensor BioActive mejorado. Actualmente, su precio en el mercado local es de $499.999 argentinos.

Embed - Samsung Galaxy Watch7

Para los usuarios que exigen lo último en hardware, el Samsung Galaxy Watch8 aparece como la opción definitiva. Este equipo utiliza el procesador Exynos W100 de 3 nm y el sistema operativo Wear OS 6 con One UI 8 Watch, ofreciendo una fluidez que redefine la categoría. Su pantalla Super AMOLED es una de las más brillantes de la industria, alcanzando los 3.000 nits, lo que permite ver la información bajo el sol más intenso sin ninguna dificultad.

La construcción de este smartwatch emplea aluminio de alta resistencia y cristal de zafiro, protegiendo el panel contra rayones e impactos. En el apartado de salud, introduce el Índice Antioxidante y la Carga Vascular, mediciones avanzadas que utilizan IA para prevenir problemas de salud antes de que aparezcan síntomas. Con opciones de 32GB o 64GB de almacenamiento, este titán de Samsung tiene un costo de $548.999 argentinos.

El Samsung Galaxy Watch8 te ayuda a entender y mejorar tu sueño El Samsung Galaxy Watch8 se consolida como el smartwatch ideal para monitorear el sueño.

No todos los usuarios necesitan un reloj complejo; muchos prefieren la ligereza de una pulsera de actividad. El Samsung Galaxy Fit 3 cumple esta función con creces. Posee una pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas, un tamaño significativamente mayor al de su predecesora, lo que facilita la lectura de notificaciones y datos deportivos. Su cuerpo de aluminio la hace elegante y liviana para usarla durante todo el día, incluso al dormir.

Lo más sorprendente de este accesorio es su autonomía, ya que la batería rinde hasta 13 días con una sola carga. Incluye detección de caídas, seguimiento para más de 100 entrenamientos diferentes y análisis avanzado del sueño. Con una resistencia al agua de 5 ATM, es la compañera ideal para nadadores y entusiastas del fitness. Su precio en Argentina es sumamente competitivo: se consigue por $21.999 argentinos.

Mejores Smartwatch Samsung - Interna 2 La pulsera inteligente de Samsung mantiene su vigencia como la opción más accesible y resistente del año. Samsung

¿Cuál es el mejor smartwatch Samsung para comprar en Argentina?

La integración de la inteligencia artificial en estos dispositivos de Samsung marca un antes y un después en la prevención médica personal. La capacidad de estos equipos para entender nuestros hábitos de sueño y carga vascular demuestra que el futuro de la tecnología no solo está en la comunicación, sino en el cuidado constante del usuario. La competencia en el mercado de Argentina se vuelve cada vez más estrecha, pero la firma surcoreana mantiene su ventaja con un ecosistema robusto y soporte constante.