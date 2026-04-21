Samsung inaugura la semana del Plan Canje para comparar los Galaxy A56 y Galaxy A36

Del 20 al 26 de abril, Samsung celebra una edición especial de su Plan Canje en Argentina . Esta iniciativa permite a los usuarios renovar su tecnología y adquirir los nuevos Galaxy A56 o Galaxy A36 con reintegros que alcanzan los $300.000, fomentando la economía circular y el ahorro inteligente en todo el país.

La propuesta coincide con la semana del Día Mundial de la Tierra, buscando reducir los residuos electrónicos de manera efectiva. El programa EcoCambio acepta dispositivos de cualquier marca, incluso con pantallas dañadas, para transformarlos en un crédito directo a favor del comprador. Es una oportunidad ideal para dar el salto a la conectividad 5G y las funciones premium sin pagar el precio de un tope de gama.

Esta semana promocional no solo destaca por el reembolso directo. Quienes eligen el Galaxy A56 5G acceden a un descuento adicional del 10% sobre el precio de lista y cuentan con una garantía de reparación de pantalla gratuita durante los primeros 12 meses. Esta red de contención que ofrece Samsung en Argentina busca dar tranquilidad a los usuarios que temen por la fragilidad de los paneles modernos ante accidentes cotidianos.

Además, para ambos modelos, existe un beneficio extra del 15% de descuento si se opta por el pago al contado. La combinación de estas promociones permite que el acceso a la tecnología de punta sea mucho más liviano para el bolsillo. La marca refuerza así su estrategia de democratizar el acceso a equipos que, hasta hace poco, solo veíamos en la Serie S, pero que ahora llegan con fuerza a la gama media.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Galaxy A56 y Galaxy A36: inteligencia artificial al alcance de todos

Los nuevos integrantes de la Serie A de Samsung no son simples actualizaciones de hardware. Estos teléfonos integran las principales funciones de inteligencia artificial de la compañía. Herramientas como "Circle to Search" (Marcar para Buscar) llegan al Galaxy A36 y su hermano mayor, permitiendo una interacción mucho más orgánica con el contenido que vemos en pantalla. La edición de fotos también recibe un salto de calidad con funciones como "Object Eraser" para borrar elementos no deseados y "Best Face" para lograr la toma grupal perfecta.

En el apartado fotográfico, el Galaxy A56 5G toma la delantera al mejorar su sistema Nightography. La cámara selfie de 12 MP incorpora ahora un modo de bajo ruido (Low Noise), ideal para capturar autorretratos en entornos oscuros sin perder nitidez. Por su parte, el Galaxy A36 mantiene un equilibrio sólido con su cámara principal de 50 MP, ofreciendo resultados profesionales para usuarios que crean contenido constante para redes sociales.

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Paso a paso: así funciona el Plan Canje de Samsung

Para aprovechar el Plan Canje EcoCambio, el proceso es totalmente digital y transparente. Los interesados deben ingresar a la tienda online de Samsung Argentina y seleccionar el equipo que desean comprar. Dentro del sitio, el sistema permite elegir el dispositivo usado que se entrega como parte de pago. Es importante marcar correctamente el estado del terminal, ya que esto determina el monto exacto del reintegro.

Una vez concretada la operación, el usuario recibe su nuevo móvil en casa y, posteriormente, un representante de la empresa coordina la recepción del equipo viejo. Si el estado del dispositivo coincide con lo declarado online, el comprador recibe el dinero en el mismo medio de pago utilizado entre los 10 y 15 días posteriores. El programa es tan amplio que permite entregar desde smartphones y tablets hasta heladeras o televisores para obtener el descuento.

Samsung-Plan Canje - Interna 2 Mediante el Plan Canje, podés entregar televisores o tablets para comprar tu nuevo smartphone. Samsung

EcoCambio: tecnología sustentable para el Día de la Tierra

El compromiso ecológico es el motor de esta campaña. Al celebrarse el Día Mundial de la Tierra el 22 de abril, Samsung incentiva la disposición responsable de la chatarra electrónica. El Plan Canje fomenta que esos dispositivos que suelen terminar en cajones o basurales se reinserten en un circuito de reacondicionamiento profesional. Esto reduce la huella de carbono y evita que componentes químicos peligrosos contaminen el medio ambiente en Argentina.

Finalmente, la durabilidad es otro pilar de estos nuevos teléfonos. Tanto el Galaxy A56 como el Galaxy A36 aseguran hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, junto con seis años de parches de seguridad. Esta política garantiza que el ciclo de vida del producto sea extenso, protegiendo la inversión del usuario a largo plazo. Dar el salto a los últimos modelos de la marca hoy es una decisión que combina ahorro, potencia y conciencia ambiental.