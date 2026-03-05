Samsung Galaxy S26: en Argentina ronda los $3 millones, pero en Chile la cuenta cambia y baja fuerte

El Samsung Galaxy S26 ya se consigue en Argentina —en Mercado Libre y tiendas oficiales— pero en cuanto aparece el número, aparece la duda: ¿conviene cruzar a Chile y volver con el teléfono en la mochila? Hoy, con valores locales que rondan los 3 millones de pesos, la comparación se vuelve inevitable, sobre todo cuando el nuevo teléfono de gama alta de Samsung apunta al segmento premium y no es un equipo “de paso”.

Más allá del hype, el Galaxy S26 llega con argumentos sólidos: mejoras de potencia, pantalla bien arriba en brillo y un paquete de funciones de IA que busca meterse en la rutina, no quedar como un truco de demo.

En la serie Galaxy S26 (2026), Samsung sostiene su fórmula: hardware de alto rendimiento y un ecosistema de software que empuja fuerte por Galaxy AI. En el caso del S26 base, la receta incluye pantalla Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz y un pico de 2600 nits, un dato que se nota en exteriores, especialmente bajo sol.

En rendimiento, el Samsung Galaxy S26 se apoya en Exynos 2600, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. A nivel cámara, mantiene un set equilibrado para el uso real: principal de 50 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP, con foco en mejoras de Nightography, estabilización de video y herramientas de IA tipo ProVisual Engine para optimización de imagen.

La batería suma carga rápida “optimizada”: la referencia que manejan es llegar a aproximadamente 69% en 30 minutos. Y del lado IA, Samsung promete un salto de performance en la NPU, con un 38% más rápida, apuntando a juegos, fotografía y tareas inteligentes sin depender tanto de la nube. En diseño, los modelos base se mueven en un grosor de 7,2 a 7,3 mm, con pesos ajustados entre 167 g y 190 g, lo que ayuda a que el equipo se sienta premium sin volverse un “ladrillo”.

La cuenta real: cuánto te queda el S26 si lo traés desde Chile

Para comparar sin humo, el método es simple: Chile → dólares → pesos argentinos (cotización oficial usada como referencia). En este caso:

CLP → USD

Precio en Chile : $1.089.990 CLP.

: $1.089.990 CLP. Cotización Chile : $896,62 CLP/USD.

: $896,62 CLP/USD. Cálculo: 1.089.990 ÷ 896,62 = USD 1.215,66.

USD → ARS (oficial)

Cotización oficial Argentina (referencia 04/03/2026): $1.425,00 ARS/USD.

(referencia 04/03/2026): $1.425,00 ARS/USD. Cálculo: 1.215,66 × 1.425,00 = $1.732.315 ARS (equivalente estimado).

Con esa equivalencia, el número queda claro: el “precio convertido” desde Chile aparece por debajo de los 3 millones que se ven en Argentina, incluso antes de sumar variables como el viaje, la logística o el tiempo.

Pagos, tipo de cambio y Aduana: dónde se gana o se pierde

La forma de pago puede hacer que la cuenta cierre o se arruine. Para quienes viajan, hay dos estrategias habituales para evitar recargos por consumos en moneda extranjera cuando el gasto termina pesificado:

Tarjeta de crédito pagando en dólares (una cuota): si se liquida con dólares propios (saldo en cuenta o billete depositado), la compra se mantiene en USD y se evita el recargo típico que aparece cuando el consumo se convierte a pesos.

Tarjeta de débito en dólares: debitando desde caja de ahorro en USD y con preferencia configurada para consumos internacionales, también se paga con dólares propios y se esquiva ese recargo mientras no haya conversión.

Aduana es el otro punto sensible. Como regla general, al ingresar compras desde el exterior puede haber cargos de hasta 60% sobre el excedente de la franquicia, pero teléfonos y computadoras personales están libres de impuestos. Igual, la recomendación práctica es no hacer cuentas “perfectas” sin contemplar el marco de ingreso y las condiciones reales del viaje: el ahorro existe en el papel, pero se define en los detalles.