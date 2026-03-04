Galaxy S25 Ultra en oferta: uno de los tope de gama de Samsung cae de precio en Mercado Libre

Con el desembarco del Galaxy S26 Ultra en el mercado argentino, Samsung empezó a empujar con fuerza el recambio generacional. Y eso suele activar un fenómeno conocido: el modelo anterior se convierte en el “nuevo mejor negocio” para quienes quieren un tope de gama, pero sin pagar el extra de la novedad. En ese escenario, el Galaxy S25 Ultra vuelve a aparecer en el radar de Mercado Libre con una propuesta que, en 2026, todavía se sostiene por pantalla, potencia y cámaras.

El Samsung Galaxy S25 Ultra está pensado para quienes consumen mucho contenido , trabajan desde el teléfono o directamente prefieren un equipo grande. Su panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas (con 120 Hz de refresco) se enfoca en fluidez y nitidez con resolución QHD+, un punto clave si el uso incluye videos, edición, juegos o lectura intensa. A eso suma un diferencial práctico: protección Gorilla Glass Armor 2 con tratamiento antirreflejo, que ayuda bastante cuando se usa al aire libre.

En diseño, el chasis con marco de titanio y las esquinas más redondeadas apuntan a hacerlo más cómodo que generaciones previas, sin resignar la sensación de equipo premium. Es un teléfono grande, sí, pero menos “filoso” en la mano.

En hardware, la base es el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una variante personalizada para Samsung que apunta al alto rendimiento sostenido. El combo con 12 GB de RAM se nota en multitarea y en escenarios exigentes: edición de video, juegos pesados y uso intensivo de apps.

El otro eje del equipo es la inteligencia artificial. Samsung empuja un enfoque multimodal con herramientas de Galaxy AI y una integración más profunda con Gemini, orientada a asistencia contextual, edición más inteligente, atajos de productividad y funciones que van más allá de lo fotográfico. En la práctica, esto se traduce en un teléfono que no solo “corre rápido”, sino que también ofrece recursos de software para ahorrar tiempo en el día a día.

Precio Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 Snapdragon 8 Elite for Galaxy y 12 GB RAM: potencia sostenida con Galaxy AI. Shutterstock

Cámaras: 200 MP y doble teleobjetivo para zoom real

La fotografía es, probablemente, el argumento más sólido de la línea Ultra. El Galaxy S25 Ultra monta una cámara principal de 200 MP con OIS, acompañada por un ultra gran angular de 50 MP, más dos teleobjetivos: uno de 10 MP con zoom óptico 3x y otro de 50 MP con zoom óptico 5x. La cámara frontal es de 12 MP.

En términos de uso real, ese set permite versatilidad: paisajes con gran angular, retratos con recorte más natural, zoom óptico útil para eventos o capturas a distancia, y un sensor principal con margen para detalle y recortes. Sumado a la IA, el paquete está claramente apuntado a “resolver todo” sin necesidad de cámara aparte.

La autonomía se apoya en 5.000 mAh y carga rápida de 45 W, un estándar sólido para una pantalla de este tamaño. En conectividad, suma 5G y Bluetooth 5.4, pensado para accesorios y estabilidad.

Samsung Galaxy S25-Walmart - Interna 1 Marco de titanio y Gorilla Glass Armor 2: más resistencia y mejor uso exterior. Shutterstock

La oferta: cuánto cuesta y por qué es tentadora

En Mercado Libre, el Galaxy S25 Ultra aparece con una baja fuerte frente a su referencia habitual: $1.700.000, con opción de hasta 6 cuotas de $398.083. En el contexto del recambio por el Galaxy S26 Ultra, es el tipo de precio que suele reposicionar al modelo anterior como alternativa “premium con mejor relación costo-producto”, siempre que el comprador revise bien publicación, garantía y condiciones antes de cerrar la operación.