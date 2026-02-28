Samsung lanza la serie Galaxy S26 y Mercado Libre reduce el precio del Galaxy S25 Ultra en Argentina

El recambio generacional en la gama alta de celulares ya comenzó a sentirse en el mercado en Argentina . Tras la presentación de la nueva serie S26, el Samsung Galaxy S25 Ultra empieza a reposicionarse como una opción premium más accesible dentro del catálogo de Mercado Libre , impulsado por la habitual baja de precios que sigue a cada lanzamiento insignia de Samsung .

Aunque dejó de ser el modelo más reciente de la marca, el Samsung Galaxy S25 Ultra mantiene características que lo ubican entre los teléfonos más avanzados disponibles en el país, combinando potencia, fotografía de nivel profesional y un diseño orientado a usuarios exigentes.

El Galaxy S25 Ultra fue concebido como el buque insignia de 2025 y su ficha técnica continúa reflejando ese posicionamiento. Integra 12 GB de RAM y un amplio almacenamiento de 1 TB, una configuración pensada para quienes manejan grandes volúmenes de archivos, edición multimedia o uso intensivo de aplicaciones.

El rendimiento está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizado para tareas de alta demanda y funciones de inteligencia artificial. En software, el equipo corre Android 15 con One UI 7 y las herramientas Galaxy AI mejoradas, con integración de Gemini para asistencia contextual, productividad y edición inteligente.

La pantalla se mantiene como uno de sus diferenciales: un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución Quad HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, protegido por Gorilla Armor de segunda generación, que mejora la resistencia y reduce reflejos. El chasis de titanio, además, permitió reducir peso y grosor frente a la generación anterior, manteniendo el S Pen integrado como rasgo distintivo de la línea Ultra.

Precio Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 El sistema trasero de este Samsung cuádruple está encabezado por un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica. Samsung

Un Samsung con fotografía de 200 MP y autonomía para uso intensivo

El apartado fotográfico es otro de los pilares del Galaxy S25 Ultra. El sistema trasero cuádruple está encabezado por un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica, acompañado por un ultra gran angular de 50 MP —una mejora notable respecto a generaciones previas— y dos teleobjetivos con zoom óptico 3x y 5x. La cámara frontal es de 12 MP.

La batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W completa un conjunto preparado para jornadas exigentes, desde grabación de video en alta resolución hasta multitarea prolongada y consumo multimedia. En conectividad, suma 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth, aunque el S Pen pierde la conectividad Bluetooth presente en modelos anteriores.

Precio Samsung Galaxy S25 Ultra - Portada Actualmente en Mercado Libre por alrededor de $1.883.829, posicionándose por debajo de la barrera simbólica de los 2 millones de pesos. shutterstock

Baja de precio tras la llegada del S26

Con la serie Galaxy S26 ya presentada, el Samsung Galaxy S25 Ultra comenzó a descender de precio en el canal online argentino, una dinámica habitual en el segmento premium tras cada renovación anual. En este escenario, el modelo con 1 TB de almacenamiento se consigue actualmente en Mercado Libre por alrededor de $1.883.829, posicionándose por debajo de la barrera simbólica de los 2 millones de pesos.

El principal punto en contra es que la publicación no ofrece financiación en cuotas, un factor clave en el consumo tecnológico local. Aun así, la rebaja lo reposiciona como uno de los flagships más completos disponibles en 2026 a un valor relativamente más accesible.

Para quienes buscan un teléfono ultra premium con gran capacidad, fotografía de primer nivel y varios años de soporte por delante, el Galaxy S25 Ultra reaparece así como una oportunidad dentro del mercado argentino tras el desembarco de la serie S26.