Se presentó el Samsung Galaxy S26 Ultra: estas son todas sus novedades y mejores características

La espera terminó. Samsung presentó oficialmente el Samsung Galaxy S26 Ultra , un dispositivo que llega cargado de novedades diseñadas para redefinir la gama alta. No se trata solo de números en una ficha técnica, sino de una evolución enfocada en la inteligencia artificial y la privacidad del usuario en el día a día.

Este nuevo buque insignia marca un hito en la industria al combinar un diseño increíblemente delgado con un rendimiento sostenido de primer nivel. Con el lanzamiento de este modelo, la firma surcoreana busca alejarse de lo repetitivo para ofrecer funciones tangibles que realmente impacten en la productividad y la creación de contenido profesional, manteniendo el equilibrio entre hardware potente y software intuitivo. Pero ¿son suficiente todas estas mejoras? ¿Vale la pena pagar el nuevo modelo si tenés alguna de las versiones anterior?

Con tan solo 7,9 mm de grosor, el Samsung Galaxy S26 Ultra es el modelo “Ultra” más delgado que la compañía lanzó hasta la fecha . Reducir el grosor sin sacrificar la batería ni la temperatura es un desafío físico enorme, pero la marca parece haber encontrado la fórmula perfecta sin recortar componentes de primera calidad.

Sin embargo, la verdadera estrella en seguridad es la Privacy Display . Es la primera vez que se integra esta función directamente en un teléfono insignia. Mediante una combinación de filtrado de hardware y controles de software, la pantalla restringe los ángulos de visión, dificultando la visibilidad del contenido desde los laterales.

En el interior, el dispositivo funciona con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 personalizada para Galaxy. Esta versión está optimizada específicamente para el buque insignia de Samsung , enfocándose en cargas de trabajo sostenidas. Esto es vital para:

Gaming de alto rendimiento: Estabilidad sin caídas de frames.

Estabilidad sin caídas de frames. Grabación de vídeo: Soporte fluido para 4K y 8K.

Soporte fluido para 4K y 8K. IA en segundo plano: Procesamiento continuo sin sobrecalentamientos.

La gestión térmica también se mejoró, lo que combina a la perfección con el perfil más estilizado del teléfono para evitar que el equipo se transforme en una estufa tras diez minutos de uso intenso.

Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 Samsung apuesta por un diseño de solo 7,9 mm sin sacrificar la capacidad de su batería ni el rendimiento. shutterstock

Cámaras profesionales y la nueva era de la "IA Agente" entre sus novedades

Este año, la apuesta por la videografía móvil es total. El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora aperturas más amplias en todo su sistema de cámaras, permitiendo tomas nocturnas mucho más brillantes. Además, es el primer smartphone Galaxy compatible con el estándar de Vídeo Profesional Avanzado (APV), permitiendo una compresión eficiente sin perder calidad, algo que los creadores de contenido agradecerán profundamente.

Por otro lado, la inteligencia evoluciona hacia la "IA Agentic". La idea es sencilla: en lugar de esperar a que actives funciones, el teléfono se anticipa. "Now Nudge" ofrece sugerencias contextuales, mientras que "Now Brief" genera resúmenes y actualizaciones en tiempo real. Incluso Bixby se ha vuelto más conversacional, permitiendo gestionar tareas con lenguaje natural sin necesidad de comandos específicos.

Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 3 Gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5, las novedades en rendimiento sostenido son el punto fuerte de este modelo. shutterstock

Carga Superrápida 3.0: el equilibrio necesario

La carga mejora significativamente con la “Carga Superrápida 3.0”. Con el nuevo cargador de 60 W de Samsung, el Samsung Galaxy S26 Ultra alcanza el 75 % de carga en solo 30 minutos. Aunque no busca romper récords mundiales de velocidad, prioriza la vida útil de la celda de energía a largo plazo.

Está claro que el Samsung Galaxy S26 Ultra no es solo un teléfono más potente; es un asistente proactivo que promete cuidar nuestra privacidad y elevar nuestra creatividad. En un mercado saturado de “más de lo mismo”, este Ultra parece finalmente dar en el clavo en lo que respecta al software; pero, en cuanto al hardware, todavía hay mucho que decir y explicar. Aquí las noticias no son tan positivas, pero eso quedará para una próxima nota.