Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+: diferencias entre los gama alta de la nueva serie

Conocé las especificaciones del Samsung Galaxy S26 y su versión Plus. Analizamos pantalla, batería y el nuevo procesador Exynos 2600 para que elijas bien.

La nueva familia de teléfonos de la marca coreana ya es oficial. Ayer Samsung presentó la nueva flota de los Galaxy S26 en el evento Galaxy Unpacked 2026. El Samsung Galaxy S26+ y el modelo estándar comparten varias funciones, pero se diferencian en el tamaño y la autonomía. Ambos equipos traen el nuevo procesador Exynos 2600 y funciones de inteligencia artificial integradas para el uso diario.

La elección entre uno y otro depende mucho de cuánto valorás el espacio en la mano y la duración de la energía. Samsung puso el mismo procesador en los dos equipos, así que la potencia no es un problema si buscás velocidad al abrir aplicaciones o jugar.

Comparativa técnica del Samsung Galaxy S26 y el Plus Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ La diferencia que salta a la vista es la pantalla. El Samsung Galaxy S26 tiene un panel de 6,3 pulgadas con resolución FHD+. En cambio, el Samsung Galaxy S26+ sube la apuesta con 6,7 pulgadas y resolución QHD+, lo que da una nitidez superior para mirar series o editar fotos. Un punto clave es que ambos modelos usan tecnología Dynamic AMOLED 2X y llegan a un brillo máximo de 2600 nits, ideal para usar el teléfono bajo el sol.

Samsung Galaxy serie S26 La serie Samsung Galaxy S26 mantiene un diseño elegante con bordes redondeados y colores metalizados. Samsung En cuanto al peso, hay una diferencia que se siente. El modelo base es más liviano con 167 gramos, mientras que el Plus llega a los 190 gramos. Los dos están construidos con Armor Aluminum y tienen vidrio Gorilla Glass Victus 2, lo que los hace resistentes frente a las caídas accidentales.

El rendimiento del Samsung Galaxy S26+ y su batería La batería del modelo Plus presenta una ventaja en comparación al modelo base. Tiene una capacidad de 4900 mAh que aguanta hasta 31 horas de reproducción de video. El Samsung Galaxy S26 estándar viene con 4300 mAh y rinde unas 30 horas en el mismo test. En la práctica, ese extra del Plus se nota al final de la jornada.