Estos son los destinos argentinos que marcan tendencia según Google

Google presentó un informe especial en el marco del Día Mundial del Turismo , que se celebra este sábado 27 de septiembre, en el que reveló cuáles fueron las ciudades argentinas más populares en las búsquedas del último año.

Los datos provienen de Destination Insights, una herramienta que muestra en tiempo real las tendencias de interés en viajes y turismo a nivel global.

Según el análisis, los viajeros internacionales se interesan sobre todo por Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Mendoza , Ushuaia y Córdoba. En cambio, para los turistas argentinos, el podio lo completan Buenos Aires, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.

La plataforma de Google permite consultar estadísticas diarias sobre vuelos, alojamientos y destinos que concentran mayor interés en los usuarios. De esta forma, se convierte en una fuente clave para entender hacia dónde se orientan las búsquedas de viajes, tanto para escapadas locales como para turismo internacional.

Además, Google destacó nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan la planificación: desde la organización de itinerarios personalizados hasta recomendaciones de actividades. También lanzó una playlist en YouTube Latinoamérica donde creadores de contenido argentinos comparten experiencias de viaje.

Buenos Aires

La capital de Argentina es un mosaico de historia, modernidad y diversidad cultural. Caminar por sus calles es encontrarse con íconos como el Obelisco, la Casa Rosada o el Teatro Colón, mientras que barrios como San Telmo y La Boca conservan la esencia tanguera que la distingue en el mundo.

Además, Buenos Aires ofrece una intensa vida nocturna, gastronomía internacional y una agenda cultural inagotable. Desde museos y librerías históricas hasta bares de vanguardia en Palermo o Puerto Madero, la ciudad cautiva tanto a quienes llegan por primera vez como a quienes la redescubren en cada visita.

caba La capital de Argentina encabezó los dos ránkings de Google.

San Carlos de Bariloche

Enclavada en la Patagonia, Bariloche se ha consolidado como uno de los destinos más completos del país. Su paisaje combina montañas nevadas, lagos cristalinos y bosques que invitan a recorrerlos durante todo el año.

Es célebre por su temporada de invierno, con el Cerro Catedral como epicentro de los deportes de nieve, pero también atrae en verano con senderismo, kayak y paseos en bicicleta. El chocolate artesanal y su clásico turismo estudiantil completan la experiencia de esta ciudad que mezcla naturaleza y tradición.

Mendoza

Al pie de la Cordillera de los Andes, Mendoza se erige como la capital del vino argentino. Sus viñedos ofrecen recorridos en bodegas que combinan degustaciones, gastronomía de primer nivel y vistas espectaculares de la montaña.

Más allá del enoturismo, la provincia es reconocida por su espíritu aventurero. El Aconcagua, la montaña más alta de América, convoca a montañistas de todo el mundo, mientras que actividades como rafting, senderismo y cabalgatas atraen a quienes buscan adrenalina y contacto con la naturaleza.

mendoza-turismo.jpg Viñedos al pie de la Cordillera y el imponente Aconcagua convierten a Mendoza en un destino de vino, aventura y paisajes únicos.

Ushuaia

Conocida como la “ciudad del fin del mundo”, Ushuaia deslumbra por su ubicación entre la cordillera y el canal Beagle. Sus paisajes únicos cambian con cada estación: desde la nieve que cubre las montañas en invierno hasta los colores intensos del verano austral.

La ciudad es puerta de entrada a la Antártida y punto de partida de excursiones inolvidables. El Parque Nacional Tierra del Fuego, la navegación por el canal y los museos locales permiten descubrir tanto la riqueza natural como la historia de esta región extrema.

Córdoba

Con una mezcla de tradición colonial y modernidad, Córdoba se destaca como centro cultural y turístico del país. Sus sierras, ríos y valles la convierten en un destino ideal para escapadas de naturaleza y descanso.

La ciudad capital vibra con una intensa vida universitaria que le da dinamismo, mientras que pueblos cercanos como Villa General Belgrano o La Cumbrecita atraen con sus tradiciones centroeuropeas. Además, su oferta de festivales musicales y artísticos la consolida como un punto de encuentro diverso.

córdoba Con sus sierras, ríos y pueblos pintorescos, Córdoba es un clásico de las escapadas argentinas. Shutterstock

Mar del Plata

Elegida por generaciones de argentinos, Mar del Plata es sinónimo de verano y vacaciones frente al mar. Sus playas, que se extienden a lo largo de kilómetros, se combinan con una variada infraestructura hotelera y gastronómica.

Pero la “Perla del Atlántico” es mucho más que playa: teatros, centros comerciales y eventos deportivos la convierten en un destino activo durante todo el año. La Rambla, el puerto y su tradicional feria de pescadores completan la experiencia de un clásico turístico nacional.