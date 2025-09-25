El pueblo del norte argentino donde el tiempo parece haberse detenido

En los paisajes amplios y diversos de Argentina , aún se esconden pueblos que parecen ajenos al paso del tiempo. Uno de ellos es Yavi, un pequeño pueblo del norte, rodeada de llamas y puna imponente, que conserva intacta su esencia histórica y cultural.

A tan solo 16 kilómetros de La Quiaca y a 3.500 metros de altura, Yavi se despliega con calles tranquilas, casas de adobe y techos de caña que evocan un pasado detenido. Su importancia se remonta a la época colonial: por su posición junto al Camino Real, fue pieza clave para la corona española, ya que este sendero unía el Río de la Plata con el Alto Perú y el Virreinato del Perú. Allí funcionó el Marquesado del Valle de Tojo, el único establecido en el antiguo Virreinato del Río de la Plata. En reconocimiento a este legado, en 1975 Yavi fue declarado “Lugar Histórico”.

Visitar este pueblo durante el Carnaval o la Semana Santa es altamente recomendable.

Entre sus sitios emblemáticos se encuentra la antigua residencia del gobernador, conocida como “la Casona”. Este edificio colonial, con un amplio patio y 20 habitaciones, albergó a la familia Obando Campero y Herrera, sirvientes y viajeros que se dirigían al Alto Perú. Hoy funciona como museo y biblioteca, donde se resguarda la memoria del último Marqués de Yavi, aliado de la causa independentista .

Muy cerca se levanta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco, una construcción del siglo XVII que ha sido restaurada a lo largo de los años y que aún conserva su valor artístico y religioso. El río Yavi, por su parte, regala un espacio natural de calma, perfecto para descansar o iniciar caminatas que conducen a petroglifos y pinturas rupestres descubiertos con la guía de los pobladores locales.

image El interior del templo es todo una obra de arte.

Un destino para la naturaleza y la tradición

Los viajeros que buscan experiencias al aire libre también encuentran en Yavi un lugar ideal. Desde allí se puede recorrer a pie los cuatro kilómetros que separan al pueblo de Yavi Chico, en la frontera con Bolivia, o participar en excursiones de avistaje de aves en los ríos Casti-Yavi y Yavi Chico, reconocidos por su valor en la conservación de especies.

Las celebraciones son otra razón para visitar el lugar. Tanto en Carnaval como en Semana Santa, Yavi se transforma con danzas, música y ritos que ponen en primer plano la riqueza cultural de la región.

El acceso resulta sencillo: basta con tomar la ruta provincial 5, pavimentada y en muy buen estado, que sigue el antiguo camino hacia el Alto Perú. Así, entre historia, naturaleza y tradición, Yavi se reafirma como un tesoro poco explorado del norte argentino.