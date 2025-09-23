Recomendado por la inteligencia artificial: el pueblo de España que es un paraíso olvidado

En tiempos donde los algoritmos nos sugieren qué ver, qué comprar y hasta dónde viajar, la inteligencia artificial también puede ayudarnos a descubrir lo que el turismo masivo dejó de lado. Y eso fue lo que hizo: entre cientos de pueblos españoles, seleccionó uno que parece detenido en el tiempo, intacto, silencioso y lleno de historia.

Se trata de Trujillo, en la provincia de Cáceres, Extremadura. Un pueblo de España que no suele aparecer en los rankings de destinos más visitados, pero que guarda una belleza que sorprende a quien lo pisa por primera vez. Calles empedradas, fachadas de piedra, plazas que invitan a quedarse y una calma que no se compra en ningún lado.

shutterstock_2505110181 Trujillo, en Cáceres, fue elegido por la inteligencia artificial como uno de los pueblos más bellos y olvidados de España. Foto: Shutterstock

¿Por qué lo recomienda la inteligencia artificial? Los modelos de IA analizan millones de datos: reseñas, imágenes, mapas, historia, clima, accesibilidad. Y en ese cruce, Trujillo aparece como un lugar que lo tiene todo, pero sin el ruido de lo turístico.

Entre las cosas que más se destacan de este pueblo aparece su arquitectura medieval bien conservada, una naturaleza que rodea la ciudad y un turismo sin multitudes. Además, según la inteligencia artificial, este pueblo fue cuna de Francisco Pizarro y un gran escenario de leyendas.