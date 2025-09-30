Qué es el Modo IA de Google y por qué deberías aprender a usarla

Esta es una de las últimas actualizaciones de Google que mejora tu experiencia de búsqueda en internet. Descubre todo lo que puedes hacer.

Google anunció su Modo IA que “es la experiencia de búsqueda con IA más potente de Google”, indican desde el buscador. Gracias a esta función puede preguntar lo que quieras y obtener una respuesta pontenciada por IA, además de profundizar en el tema con preguntas y vínculos web.

Para acceder a la inteligencia artificial de Google tienes que ir a el buscador de Google, escribir una pregunta en la barra de búsqueda y presiona Modo IA. En la app de Google, el Modo IA está en la pantalla principal. Ten en cuenta que esta función está disponible en inglés, hindi, indonesio, japonés, coreano, portugués y español.

¿Qué puedes hacer con Modo IA? Con el Modo IA puedes hacer cualquier pregunta con texto, voz o imágenes, y recibir respuestas potenciadas por la inteligencia artificial, formular preguntas adicionales sobre un tema, explorar más sobre temas con información de una variedad de fuentes de la Web o retomar la conversación desde donde la dejaste mediante historial del Modo IA.

Desde Google explicaron: “Con el Modo IA, puedes preguntar lo que quieras y obtener una respuesta integral potenciada por IA con vínculos para explorar más contenido. Puedes hacer preguntas que antes podrían haber requerido varias búsquedas, como explorar un concepto nuevo o comparar opciones”.