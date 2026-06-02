Adiós a la lengua de suegra: la planta que gana terreno en el interior

Si bien durante años la tradicional lengua de suegra (Sansevieria) fue la planta predilecta por su resistencia para el interior, en los últimos meses se registró un vuelco hacia especies con mayor volumen y dinamismo visual.

En ese escenario, el Philodendron selloum conocido, como filodendro arbóreo, se posiciona como la nueva planta estrella.

A diferencia de las alternativas más rígidas o estructuradas, el filodendro arbóreo se logra destacar por sus hojas de gran tamaño, superficie brillante y bordes recortados. Esta fisonomía le permite aportar una sensación de movimiento y un verde intenso que transforma la dinámica de cualquier ambiente.

Entre las razones que explican su creciente demanda, se destaca, que a diferencia de otras plantas , muestra un crecimiento constante y genera hojas nuevas con frecuencia si se encuentra en el entorno adecuado.

Además, encaja de manera fluida con las corrientes actuales de diseño, orientadas a crear espacios abundantes. También es una variedad rústica que no requiere de grandes conocimientos de jardinería. Eso hace que sea más accesible.

Para su mantenimiento, se necesitan ambientes luminosos, pero debe estar protegida de la radiación solar directa para que no se queme el follaje.

En tanto, el riego debe ser moderado. La regla general es constatar que la superficie del sustrato esté completamente seca antes de volver a humedecerla.

Finalmente, respecto a su ciclo de vida, se aconseja realizar un trasplante cada uno o dos años, preferentemente hacia el inicio de las estaciones cálidas.