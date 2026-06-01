Cómo eliminar el olor a aceite del horno sin sin usar vinagre ni bicarbonato

Después de cocinar, el horno adquiere un olor a aceite quemado desagradable. Es por eso que los especialistas en limpieza conocen algunos métodos para eliminar este aroma que se adhiere a las bandejas y paredes internas. Es simple y económico.

Aunque el vinagre y el bicarbonato de sodio son los reyes de los trucos caseros, portales especializados como The Spruce destacan que existen otras alternativas igual de potentes.

Un ejemplo es el caso del limón . El ácido cítrico es un enemigo natural de la grasa. Para ponerlo en práctica, solo se necesita exprimir el jugo de dos o tres limones dentro de una fuente apta para horno llena con unos dos centímetros y medio de agua, arrojando también las cáscaras al recipiente.

Cómo limpiar el cristal del horno con un ingrediente que seguro tienes en la despensa Para este truco necesitarás bicarbonato de sodio. Foto: Shutterstock

Introducir la fuente y encender el horno a 120°C entre 30 y 45 minutos . El vapor generado humedecerá y aflojará las paredes del horno, al tiempo que neutraliza por completo el olor a quemado.

Una vez que el aparato se enfríe lo suficiente como para no quemarse, retirar la fuente y pasar un paño o esponja húmeda.

La segunda opción es una pasta abrasiva de jabón para platos y sal gruesa. La combinación une un cuarto de taza de detergente líquido, media taza de sal gruesa y una taza de agua caliente tiene buenos resultados.

Para eso se mezclan los ingredientes hasta lograr una consistencia pastosa y se esparce directamente sobre las áreas críticas. Tras dejar actuar la preparación entre 15 y 20 minutos para que el jabón corte la grasa, frotar suavemente con una esponja resistente. Finalmente, retirar la pasta y los residuos con un trapo húmedo.

La tercera opción es mezclar media taza de agua oxigenada con tres cucharadas de jabón líquido para platos. Añadir un poco de maicena o harina común de a poco, hasta obtener una crema fácil de esparcir. Cubrir las incrustaciones con esta pasta y dejarla trabajar durante media hora y luego frotar con suavidad antes de enjuagar la superficie con un paño limpio.