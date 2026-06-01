Ni vinagre ni bicarbonato: el truco definitivo para que tus toallas vuelvan a estar suaves

El ingrediente que se agrega al lavarropas y funciona solo con agua fría que promete devolver la suavidad de "hotel" a las toallas.

El truco del amoníaco para devolver la suavidad a las toallas.

Las toallas pierden suavidad con el paso del tiempo y los lavados frecuentes, volviéndose ásperas e incómodas de usar. Si bien esto sucede en todo el mundo, en Mendoza es una problemática sumamente común por la dureza del agua, que arrastra minerales que se depositan en las telas y son difíciles de remover.

Aunque los trucos caseros de vinagre blanco y bicarbonato son los más virales, existe un método que pocos conocen pero que logra devolver la suavidad a la toalla sin dañar los tejidos. El truco solo necesita amoníaco diluido en agua y mucha precaución. A diferencia de los suavizantes comerciales, el amoníaco elimina los restos de jabón y minerales acumulados.

El paso a paso para lavar las toallas con amoníaco Dado que el amoníaco tiene un olor fuerte, asegurate de abrir una ventana y mantener el espacio bien ventilado antes de empezar. Luego coloca las toallas en el tambor del lavarropas y agrega la cantidad de tu detergente favorito más ½ taza de amoníaco. El ciclo de lavado tiene que ser largo con agua fría.

toalla lavarropas El truco que devuelve la suavidad al lavarropas. Shutterstock

Precauciones para que las toallas no pierdan suavidad Es muy importante que nunca mezcles el amoníaco con lavandina ni con vinagre, ya que al combinarlos se producen gases tóxicos y peligrosos para la salud. Tampoco hay que usar suavizantes en exceso ya que crean una capa cerosa en el algodón que atrapa los malos olores.