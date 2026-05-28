El truco de limpieza para cuidar tu pava eléctrica y hacer que dure el doble de tiempo

Aprende el truco esencial para la limpieza de tu pava eléctrica y prolongar su durabilidad el doble de tiempo.

La pava eléctrica se convirtió en un electrodoméstico indispensable en el hogar, pero su uso intensivo diario suele estar acompañado de errores graves que dañan el aparato. Mantener una rutina de limpieza adecuada permite corregir este problema a tiempo, evitar la acumulación de sarro y prolongar su vida útil por mucho más tiempo.

Eliminar la acumulación de sarro Es común que con el paso del tiempo la pava tenga acumulación de sarro en su interior. Este se forma por los minerales que están presentes en el agua y con el tiempo pueden hacer que el electrodoméstico tarde más en calentar o consuma más energía.

Para quitarlo hay que implementar una rutina simple: se llena la pava hasta la mitad con agua, se agrega una parte de vinagre blanco y se hierve. Esta mezcla se deja reposar unos 15 minutos para que actue y luego, se vacía. Finalmente, se enjuaga varias veces para eliminar el olor a vinagre.

En sencillos pasos puedes aprender cómo quitarle el sarro a una pava eléctrica Foto: Shutterstock Con el paso del tiempo, el sarro puede afectar el funcionamiento de la pava eléctrica. Foto: Shutterstock