Los usos del agua oxigenada que no conocías para limpieza, belleza y cuidado personal

El agua oxigenada suele usarse para limpiar heridas pequeñas, pero desde hace años también gana fama por otros usos domésticos y de cuidado personal. Muchas personas la utilizan para higiene, manchas difíciles y rutinas de belleza simples. Es de bajo precio y fácil de conseguir.

Uno de los usos más conocidos tiene relación con la higiene bucal. Algunas personas usan agua oxigenada diluida como enjuague para ayudar a combatir bacterias y reducir el mal aliento. También se volvió popular por la sensación de limpieza que deja después del cepillado.

Otro uso muy comentado aparece en el cuidado de los pies. El agua oxigenada se utiliza para limpiar zonas afectadas por hongos o mal olor. Muchas personas la agregan en recipientes con agua tibia para lavar los pies después de un día largo o después de usar calzado cerrado durante varias horas.

En temas de belleza también ganó espacio. Hay quienes la usan para aclarar el vello facial o decolorar mechones del cabello sin gastar dinero en productos caros. Su efecto aclarador hizo que durante años formara parte de rutinas caseras relacionadas con el color del pelo.

También se habla mucho de su uso en las axilas. Algunas personas aplican agua oxigenada en algodón para ayudar a reducir manchas oscuras en la piel. Ese truco casero sigue circulando entre quienes buscan soluciones económicas para el cuidado personal. Otro beneficio conocido aparece en la limpieza de ropa. El agua oxigenada ayuda a sacar manchas de sangre en prendas claras y sábanas.