La playa "caribeña" de Brasil: arenas blancas, tortugas marinas y precios lógicos

El Caribe queda lejos y costoso para el bolsillo de los argentinos, pero eso no significa que no existan paraísos tropicales a pocas horas de avión. Brasil está repleto de playas de película, pero hay una joya oculta en la Región de los Lagos que no para de ganar popularidad: Praia do Forno, en Arraial do Cabo.

Con sus arenas blancas, montañas verdes y un entorno salvaje protegido, esta playa se convirtió en un destino imprescindible para quienes buscan desconexión total y contacto directo con la fauna marina.

El gran atractivo de este paraje es la transparencia de su agua, lo que lo vuelve el escenario ideal para hacer esnórquel . Al nadar cerca de las rocas, es muy común cruzarse con tortugas marinas de gran tamaño, caballitos de mar y una enorme variedad de peces de colores.

Praia do Forno es el destino que recuerda al Caribe pero está más cerca para los argentinos.

A diferencia de otros puntos de Brasil, el agua en Arraial do Cabo suele ser muy fría (incluso en verano) debido a un fenómeno de corrientes profundas llamado surgencia.

Manual de supervivencia: 4 consejos clave antes de ir

Al tratarse de una reserva natural escondida, Praia do Forno tiene sus propias reglas y características que tenés que saber antes de pisar la arena:

La mejor época para viajar es entre marzo y mayo. Durante esta temporada, las lluvias disminuyen drásticamente, el clima sigue siendo excelente y hay mucha menos gente que en el verano, lo que abarata los costos de alojamiento.

Al ser un área protegida, los guardaparques revisan las pertenencias en la entrada. Está prohibido ingresar con parlantes o botellas de vidrio.

También es imprescindible llevar efectivo. En la playa hay poca o nula señal de celular lo que impide usar tarjetas de crédito o billeteras virtuales. Llevá reales en efectivo para consumir en los paradores o alquilar sombrillas.

hay poca o nula señal de celular lo que impide usar tarjetas de crédito o billeteras virtuales. Llevá reales en efectivo para consumir en los paradores o alquilar sombrillas. Cómo llegar desde Mendoza, la ruta más conveniente es volar hasta Río de Janeiro y de ahí tomar un colectivo o auto (2 horas y media de viaje) hasta Arraial do Cabo.

praia do forno La playa que recuerda al Caribe por sus playas coloridas. Shutterstock

El acceso: ¿Caminata o lancha?

Una vez que estás en Arraial do Cabo, tenés que dirigirte a Praia dos Anjos. Desde allí, tenés dos opciones para cruzar a Praia do Forno.

Por sendero (Trilha) con una caminata de unos 15 o 20 minutos subiendo y bajando el morro. Es un poco empinada pero regala la famosa vista panorámica de la playa desde la altura (la foto obligatoria del viaje). O por barco-taxi que te cruzan en menos de 5 minutos por un valor muy accesible si no tenés ganas de caminar o vas cargado.