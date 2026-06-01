Playa en pleno invierno: por qué junio es uno de los mejores meses para viajar a Brasil

Mientras el frío empieza a instalarse en buena parte de Argentina, miles de viajeros ya están mirando hacia otro lado del mapa. Lejos de las escapadas de montaña o los destinos invernales tradicionales, Brasil vuelve a aparecer como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan playa , temperaturas agradables y precios bastante más amigables que los que suelen encontrarse durante el verano.

La diferencia no pasa solamente por el clima. Junio coincide con uno de los períodos de menor demanda turística en gran parte del país vecino y eso impacta directamente en los valores de vuelos, hoteles y paquetes. Distintos operadores turísticos señalan que la temporada baja, que se extiende entre abril y junio, suele ofrecer algunas de las tarifas más convenientes del año, con diferencias que pueden llegar al 40% o incluso al 50% respecto de los meses de mayor movimiento turístico.

Los datos publicados por plataformas de turismo muestran que durante la temporada baja los precios de los vuelos y alojamientos caen de forma considerable frente a enero, febrero o los períodos de vacaciones. Un informe especializado sobre viajes desde Argentina señala que los pasajes entre Buenos Aires y Río de Janeiro pueden encontrarse entre USD 300 y USD 450 en temporada baja, mientras que en verano suelen ubicarse entre USD 600 y USD 800.

La misma tendencia se observa en los hoteles. En zonas turísticas como Copacabana, un alojamiento de categoría cuatro estrellas puede costar entre USD 70 y USD 120 por noche durante estos meses, cuando en temporada alta los valores suelen duplicarse.

Otro de los factores que impulsa la demanda es el clima. Aunque el invierno comienza a sentirse en algunas regiones del sur de Brasil , el nordeste mantiene temperaturas cálidas durante gran parte del año. Destinos como Recife, Natal, Maceió, Fortaleza o Salvador de Bahía continúan registrando jornadas cercanas a los 25 o 30 grados, incluso durante junio.

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Ese contraste con las temperaturas argentinas explica por qué muchos turistas eligen esta época para viajar. A diferencia de los meses de verano, además, las playas suelen estar menos concurridas y los principales atractivos turísticos funcionan con un ritmo mucho más tranquilo.

Vuelos, promociones y más conectividad

La oferta aérea también juega un papel importante. Durante los últimos meses, distintas aerolíneas ampliaron rutas y frecuencias entre Argentina y Brasil, incorporando conexiones directas hacia destinos turísticos muy demandados. Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, Salvador de Bahía y Maceió aparecen entre las ciudades con mayor cantidad de búsquedas por parte de los argentinos.

Actualmente, es posible encontrar vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires a Río de Janeiro por valores cercanos a los $310.000, mientras que otras rutas hacia Brasil presentan tarifas promocionales dependiendo de la fecha y la anticipación con la que se realice la compra.

Con menos gente, playas más tranquilas y costos considerablemente más bajos que los registrados durante el verano, junio se consolida como uno de los momentos más convenientes para cruzar la frontera. Para muchos argentinos, la posibilidad de cambiar el abrigo por la arena y el mar sigue siendo una tentación difícil de dejar pasar.