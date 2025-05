El brutal asalto a un grupo de motoqueros en la ruta

Un grupo de motoqueros fue víctima de un asalto mientras circulaban en sus motos de lujo por la Ruta Nacional N° 8, a la altura de la localidad de Solís, en el partido bonaerense de San Andrés de Giles. Lo ocurrido fue registrado por una cámara corporal que llevaba uno de los motociclistas.

Tras el violento episodio, una de las víctimas relató, a través de sus redes sociales, cómo fue la situación que le tocó vivir el domingo. “El domingo 4 de mayo, sobre la Ruta 8, kilómetro 91, casi llegando a Solís, una Ducati Multistrada roja, con dos hombres, le robó la moto a mi amigo que iba en una Ninja 650”, comienza el posteo de Instagram de Florencia.

A su vez, la mujer detalló que los malvivientes llevaban armas de fuego. “Por un momento me dirigí directo a chocarlos con mi moto, pero cuando vi que tenían un arma y me apuntaron, los esquivé, subí a mi amigo, y nos fuimos por la banquina”, agregó.

Según indicó Florencia, los ladrones no pudieron arrancar la Kawasaki Ninja 650 color verde y blanca, por lo que volvieron a subirse a la Ducati en la que circulaban y volvieron a perseguir al grupo de motoqueros. “En mi cabeza, ellos ya se habían ido con la moto. Solo quería volver. Pero no pudieron arrancarla: tenía alarma presencial. Ya no sabía hacia dónde ir. No los vi venir. Y cuando me di cuenta, pensé que nos iban a matar” manifestó.

Video: la secuencia completa fue registrada por una de las víctimas

Al igual que a su amigo, a Florencia también le robaron la moto y la golpearon. “Frenamos en la banquina. Ahí me robaron mi KTM Duke 390. También intentaron sacarme el casco. No lo permití, y me golpearon varias veces con la culata del arma”, señaló. Tras el violento asalto, en uno de los videos se observa como un camionero detuvo su marcha y se solidarizó con las víctimas.

Por último, Florencia concluyó: “Mi único consejo es este: A todos los que aman las motos, a quienes esto es un estilo de vida, les digo… Guárdense un tiempo. Esperen a que esto pase. Hoy yo lo puedo contar… pero muchos otros no”.