Italia: robaron un banco sin armas y, rodeados por la Policía, se esfumaron

Los ladrones de una sucursal del banco Crédit Agricole en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia , han logrado escapar por un túnel tras la liberación de los casi 30 rehenes que habían tomado en un primer momento tras la llegada de la Policía a la zona.

Las autoridades han confirmado este viernes que el grupo de presuntos ladrones se ha dado la fuga tras irrumpir en la sucursal "armados" y hacerse con el contenido de varias cajas de seguridad, lo que ha llevado a decenas de clientes a aglomerarse en las inmediaciones para exigir información sobre sus bienes .

Las fuerzas de seguridad siguen adelante con las operaciones de búsqueda y captura para dar con el paradero de los sospechosos, que habrían logrado vaciar muchas de estas cajas antes de escaparse, según informaciones del portal de noticias italiano Napoli Today.

Todo apunta a que, una vez se hicieron con el botín, los ladrones utilizaron el propio sistema de alcantarillado para salir del edificio, que se encontraba fuertemente acordonado.

Así, las investigaciones señalan que los ladrones habrían utilizado estas tuberías para acceder al ramal --que cuenta con un diámetro aproximado de un metro-- y luego escapar.

La operación habría sido planificada de forma meticulosa, con precisión, y realizada con extrema rapidez, tal y como señala la Policía.

Policía Italia efe La Policía de Italia investiga, pero, esta vez, no tiene detenidos ni sospechosos. Foto Efe EFE

Sin armas

De momento, las fuerzas de seguridad se han incautado en un primer momento de lo que creían que eran dos pistolas, si bien posteriormente han confirmado que se trataba de réplicas.

Además, han abierto una investigación en torno a la presencia de un vehículo aparcado cerca del lugar de los hechos y que podría haber sido utilizado por los ladrones.

Cientos de personas en el banco de Italia se reunieron durante la noche frente a la sucursal para protestar por la falta de información ofrecida por el banco sobre las cajas de seguridad que se han visto afectadas por el robo. Dpa