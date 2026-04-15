"El robo del siglo": rompió el silencio "El Fantasma", uno de los miembros de la banda que nunca cayó

A más de 20 años del golpe al Banco Río , conocido como “ El robo del siglo ”, uno de los miembros de la banda rompió el silencio. Se trata de “ El Fantasma ”, quien nunca fue investigado por la Justicia, no figuró en la causa y logró mantenerse fuera del radar durante todos estos años.

Ahora, con 74 años, el hombre reconstruye cómo fue su participación en el emblemático asalto ocurrido el 13 de enero de 2006. Su historia es la más llamativa: conocía con lujo de detalles la planificación del golpe, participó activamente durante el robo y, sin embargo, nunca fue investigado ni detenido.

Sus propios compañeros lo apodaban “El Nene” y, según relató, alimentaron la versión de que había muerto para protegerlo.

En una entrevista en el programa El Aguantadero, el hombre describió con precisión su rol dentro del banco. Según contó, ingresó junto a Fernando Araujo y Luis Mario Vitette Sellanes, dos de los principales integrantes de la banda.

“Entro al banco, subo las escaleras con Araujo y Vitette, y reventamos las cajas de seguridad. Ellos las abrían, y yo guardaba plata y oro”, recordó. Su función fue clave en la etapa final del golpe. Mientras se desarrollaba la negociación con la Policía, él se encargaba de recolectar el botín.

Rehenes y francotiradores

“El Fantasma” también reveló uno de los episodios más delicados del robo, cuando quedó solo con los rehenes en el primer piso del banco. En ese contexto, recordó la situación de una mujer que estaba en estado de shock. “Le dije que se quede tranquila, que no le íbamos a hacer nada”, manifestó. Sin embargo, admitió que luego la utilizó como cobertura al detectar la presencia de francotiradores en el exterior.

El Robo del Siglo: la película que inmortalizó el atraco

El robo del siglo - Trailer YouTube @WarnerBrosPicturesLA

Fuga y desaparición

Respecto al desenlace del golpe, el hombre contó que logró escapar sin ser detectado y que, tras la caída de algunos de sus compañeros, decidió cortar todo vínculo.

“Cuando veo que el “Beto” cayó, desaparezco. No tuve más contacto con ninguno”, afirmó. Según su propia hipótesis, nunca fue buscado porque la Policía ya tenía identificados a los principales integrantes de la banda. “Sabían que había más personas, pero ya tenían a la banda”, sostuvo.

Nunca fue identificado

Uno de los puntos que explica su invisibilidad es que nunca fue reconocido por quienes delataron a la organización. En ese sentido, se refirió a Alicia Di Tullio, la exesposa de “Beto” de la Torre, quien aportó información clave para desbaratar a la banda. “La vi una sola vez. Me llamó la atención porque no tenía que estar con nosotros”, contó.

banco río frase La frase que dejaron los ladrones.

Y agregó: “Delató a toda la banda, pero a mí no me conocía. Solo tenía el dato de que era uruguayo”.

A diferencia del resto de los integrantes, que utilizaron disfraces para eludir a las cámaras, “El Fantasma” aseguró que ingresó a cara descubierta. Vestido con ropa común, jeans, camisa y anteojos de sol, pasó desapercibido en medio del operativo.

Esa estrategia, sumada al silencio posterior y a la falta de identificación, lo convirtió en una figura inexistente para la Justicia, pero clave en la historia del golpe.

Qué es de la vida de cada uno de los miembros de la banda

banco río banda Los integrantes de la banda. NA