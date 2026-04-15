"El robo del siglo": rompió el silencio "El Fantasma", uno de los miembros de la banda que nunca cayó
Se trata de un integrante clave del golpe que participó del robo, pero que nunca fue identificado ni investigado.
A más de 20 años del golpe al Banco Río, conocido como “El robo del siglo”, uno de los miembros de la banda rompió el silencio. Se trata de “El Fantasma”, quien nunca fue investigado por la Justicia, no figuró en la causa y logró mantenerse fuera del radar durante todos estos años.
Ahora, con 74 años, el hombre reconstruye cómo fue su participación en el emblemático asalto ocurrido el 13 de enero de 2006. Su historia es la más llamativa: conocía con lujo de detalles la planificación del golpe, participó activamente durante el robo y, sin embargo, nunca fue investigado ni detenido.
Sus propios compañeros lo apodaban “El Nene” y, según relató, alimentaron la versión de que había muerto para protegerlo.
Su rol en el golpe
En una entrevista en el programa El Aguantadero, el hombre describió con precisión su rol dentro del banco. Según contó, ingresó junto a Fernando Araujo y Luis Mario Vitette Sellanes, dos de los principales integrantes de la banda.
“Entro al banco, subo las escaleras con Araujo y Vitette, y reventamos las cajas de seguridad. Ellos las abrían, y yo guardaba plata y oro”, recordó. Su función fue clave en la etapa final del golpe. Mientras se desarrollaba la negociación con la Policía, él se encargaba de recolectar el botín.
Rehenes y francotiradores
“El Fantasma” también reveló uno de los episodios más delicados del robo, cuando quedó solo con los rehenes en el primer piso del banco. En ese contexto, recordó la situación de una mujer que estaba en estado de shock. “Le dije que se quede tranquila, que no le íbamos a hacer nada”, manifestó. Sin embargo, admitió que luego la utilizó como cobertura al detectar la presencia de francotiradores en el exterior.
El Robo del Siglo: la película que inmortalizó el atraco
Fuga y desaparición
Respecto al desenlace del golpe, el hombre contó que logró escapar sin ser detectado y que, tras la caída de algunos de sus compañeros, decidió cortar todo vínculo.
“Cuando veo que el “Beto” cayó, desaparezco. No tuve más contacto con ninguno”, afirmó. Según su propia hipótesis, nunca fue buscado porque la Policía ya tenía identificados a los principales integrantes de la banda. “Sabían que había más personas, pero ya tenían a la banda”, sostuvo.
Nunca fue identificado
Uno de los puntos que explica su invisibilidad es que nunca fue reconocido por quienes delataron a la organización. En ese sentido, se refirió a Alicia Di Tullio, la exesposa de “Beto” de la Torre, quien aportó información clave para desbaratar a la banda. “La vi una sola vez. Me llamó la atención porque no tenía que estar con nosotros”, contó.
Y agregó: “Delató a toda la banda, pero a mí no me conocía. Solo tenía el dato de que era uruguayo”.
A diferencia del resto de los integrantes, que utilizaron disfraces para eludir a las cámaras, “El Fantasma” aseguró que ingresó a cara descubierta. Vestido con ropa común, jeans, camisa y anteojos de sol, pasó desapercibido en medio del operativo.
Esa estrategia, sumada al silencio posterior y a la falta de identificación, lo convirtió en una figura inexistente para la Justicia, pero clave en la historia del golpe.
Qué es de la vida de cada uno de los miembros de la banda
- Luis Mario Vitette Sellanes, también conocido como “El hombre del traje gris”: Vive en San José de Mayo, Uruguay. Tras ser expulsado de Argentina en 2013, abrió una joyería llamada “Verde Esmeralda”. Además, alcanzó el éxito con su libro “El Robo del Siglo”.
- Fernando Araujo: Fue quién ideó el emblemático robo al Banco Río. Hoy en día vive en Palermo y es guionista de cine. Trabajó en la película “El Robo del Siglo”, la cual se estrenó en 2020 y fue un éxito en el país.
- Rubén Alberto de la Torre: Fue el primero en ser detenido y estuvo preso ochos años. Su exesposa, Alicia di Tullio, fue quien lo delató. Tras cumplir su pena, trabajó como fletero, fabricante y mecánico. A su vez, tuvo un rol en la serie Un gallo para Esculapio, producida por Sebastián Ortega, y en la película El Robo del Siglo. Recientemente se enfocó en ayudar a la reinserción laboral de personas que salen de la cárcel para alejarlas del delito.
- Sebastián García Bolster: Conocido como “El ingeniero”, siempre negó haber entrado al banco, aunque fue condenado como el técnico que diseñó el túnel y el dique. Retomó su vida previa al robo: tiene un taller de reparación de motos y jet skis en la zona norte del Gran Buenos Aires y mantiene un perfil bajo.
- José Julián Zalloechevarría: Estuvo a cargo del transporte de la banda. Hoy se dedica al comercio y también incursionó en la literatura, publicando libros sobre su experiencia y la vida criminal desde una perspectiva reflexiva.