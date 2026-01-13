A 20 años del Robo del Siglo: cómo es la vida de cada uno de los integrantes de la banda

El 13 de enero de 2006, un grupo de delincuentes asaltó una sucursal del Banco Río. Se estima que se habrían llevado 19 millones de dólares.

El robo ocurrió en la sucursal del Banco Río en Acassuso.

Este martes, se cumplen 20 años de uno de los robos más emblemáticos de la historia Argentina. El 13 de enero de 2006, un grupo de delincuentes asaltó la sucursal del Banco Río en Acassuso. Dicho golpe fue denominado “El Robo del Siglo ”. Hoy en día, los integrantes de la banda no tienen ningún tipo de vínculo con el delito.

Qué es de la vida de cada uno de ellos Luis Mario Vitette Sellanes, también conocido como “El hombre del traje gris” : Vive en San José de Mayo, Uruguay. Tras ser expulsado de Argentina en 2013, abrió una joyería llamada “Verde Esmeralda”. Además, alcanzó el éxito con su libro “El Robo del Siglo”.

Fernando Araujo : Fue quién ideó el emblemático robo al Banco Río. Hoy en día vive en Palermo y es guionista de cine. Trabajó en la película "El Robo del Siglo", la cual se estrenó en 2020 y fue un éxito en el país.

Rubén Alberto de la Torre : Fue el primero en ser detenido y estuvo preso ochos años. Su exesposa, Alicia di Tullio, fue quien lo delató. Tras cumplir su pena, trabajó como fletero, fabricante y mecánico. A su vez, tuvo un rol en la serie "Un gallo para Esculapio", producida por Sebastián Ortega, y en la película "El Robo del Siglo". Recientemente se enfocó en ayudar a la reinserción laboral de personas que salen de la cárcel para alejarlas del delito.

Sebastián García Bolster : Conocido como "El ingeniero", siempre negó haber entrado al banco, aunque fue condenado como el técnico que diseñó el túnel y el dique. Retomó su vida previa al robo: tiene un taller de reparación de motos y jet skis en la zona norte del Gran Buenos Aires y mantiene un perfil bajo.

José Julián Zalloechevarría: Estuvo a cargo del transporte de la banda. Hoy se dedica al comercio y también incursionó en la literatura, publicando libros sobre su experiencia y la vida criminal desde una perspectiva reflexiva. banco río banda Los integrantes de la banda. NA Todos los integrantes de la banda se encuentran actualmente en libertad, ya que sus condenas fueron reducidas y cumplidas hace años.

Cómo fue el robo al Banco Río Mientras Vitette negociaba con el grupo GEOF y pedía pizzas para ganar tiempo, el resto de la banda vaciaba 145 cajas de seguridad. El escape fue la obra maestra: los ladrones bajaron por un agujero detrás de un mueble hacia un túnel que conectaba con el desagüe pluvial. Allí los esperaba Bolster con botes inflables motorizados.

Cuando los efectivos entraron al banco, se encontraron con armas de plástico y una nota que decía: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores es plata y no amores”.