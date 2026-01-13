"Mordelo, mordelo": un perro pitbull persiguió y ayudó a atrapar a un ladrón en un barrio de Maipú

Cuando un ladrón se metió en una obra en construcción en Maipú , no imaginó que sería detenido por uno de los residentes. Sin embargo, un hombre, que fue alertado por el grupo de vecinos, salió en busca del malviviente y terminó aprendiéndolo junto a su perro la mañana del domingo. Todo lo ocurrido en este hecho quedó captado en videos.

El intento de robo y posterior detención tuvo lugar en el barrio maipucino Agua y Energía 23 , ubicado dentro del distrito de Gutiérrez , sobre las 9.20 de dicho día. Allí, un malviviente se metió en terreno donde se está construyendo un inmueble con el objetivo de llevarse algunos materiales y otros objetos de valor de allí.

Sin embargo, el video de la cámara localizada en esta obra muestra como al activarse la alarma, el sujeto se da vuelta y sale rápidamente del terreno sin poder llevarse nada.

Pero, la historia no terminó ahí, ya que, tras ser alertado por el grupo de WhatsApp del barrio, un vecino salió en busca del delincuente junto a su perro, raza pitbull.

El hombre dio con el sospechoso en las calles de la barriada y comenzó a increparlo. En ese momento, el mismo vecino comenzó a grabar la situación. "Te va a comer el choco porque te estás metiendo a robar" le dijo momentos antes de que el sujeto comenzara a correr.

robo y persecusión perro 3

Llegado a este punto, el vecino y su perro lo persiguieron, donde se escucha, en el video que obtuvo MDZ, al hombre decirle a su mascota que lo muerda. Mientras aún seguía grabando todo, el residente de esta zona logró detener al malviviente tirándolo al piso e inmovilizándolo. El video se corta cuando se dio alcance al ladrón.

En constante alerta por la delincuencia

Según relataron los vecinos de esta zona, los robos han crecido en el último tiempo, lo que llevó a que los residentes empiecen a tomar medidas en conjunto para prevenir y alertar sobre estos hechos. Una de estas fue la creación del grupo de WhatsApp por el que se dio el aviso que desencadenó en la detención del sujeto.

Este diario accedió a mensajes de este grupo mientras ocurrió el intento de robo y detención. En estos se ve como los distintos vecinos se pusieron en alerta, indicaron por donde está el malviviente, y cuando el hombre que terminó deteniendo al sospechoso dio aviso a los demás de que llamen a la policía porque ya lo había capturado.