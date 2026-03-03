Mariano De la Canal, el fan de Wanda Nara, fue mordido por un perro que le desfiguró la cara
Entre puntos de sutura e inflamación, el Fan de Wanda Nara rompió el silencio sobre el ataque que cambió sus planes.
Un viernes que prometía ser una noche de relax y asado entre amigos terminó de la peor manera para Mariano de la Canal. El histórico Fan de Wanda Nara encendió las alarmas en el mundo digital al reaparecer con el rostro visiblemente afectado.
Según su propio testimonio, lo que era una cena amena se transformó en una pesadilla cuando el perro del anfitrión lo atacó directamente al rostro, provocándole lesiones que lo obligaron a buscar asistencia médica de urgencia.
Te Podría Interesar
El drama estético de Mariano de la Canal: ¿cómo quedó su rostro tras el ataque?
A través de sus historias de Instagram, el mediático decidió dar la cara y mostrar las secuelas del incidente. “Les quería contar que el viernes me mordió un perro en la boca. Es de un amigo que nos invitó a comer un asado a su casa y yo soy mega amoroso con los animales, pero me desconoció”, relató Mariano.
La imagen fue impactante: su labio superior presentaba una inflamación considerable y el rastro de una intervención quirúrgica reciente para cerrar la herida abierta por los colmillos del animal.
La gravedad del asunto quedó clara cuando reveló la cantidad de sutura necesaria para recomponer la zona afectada. “Me tuvieron que dar 8 puntos y no quería que me vieran así, todo hinchado, pero es mi realidad. Así como les muestro lo bueno, les muestro lo malo”, confesó Mariano De la Canal con pura honestidad hacia sus seguidores.
A pesar de la traumática experiencia, el influencer intentó restarle drama al vínculo con su amigo y la mascota, admitiendo que quizás su exceso de confianza al acercarse al perro desencadenó la reacción defensiva.
Sin embargo, el dolor físico no es lo único que le quita el sueño al carismático personaje. Su principal temor radica en las secuelas a largo plazo en una zona tan sensible para alguien que vive de su imagen y la exposición pública. “Estoy preocupado, no sé cómo me va a quedar esto, si después puedo hacerme láser o algo”, sentenció Mariano.