Mariano De la Canal, el fan de Wanda Nara, fue mordido por un perro que le desfiguró la cara

Entre puntos de sutura e inflamación, el Fan de Wanda Nara rompió el silencio sobre el ataque que cambió sus planes.

Visiblemente inflamado, el Fan de Wanda rompió el silencio sobre su estado de salud. / Archivo MDZ

Un viernes que prometía ser una noche de relax y asado entre amigos terminó de la peor manera para Mariano de la Canal. El histórico Fan de Wanda Nara encendió las alarmas en el mundo digital al reaparecer con el rostro visiblemente afectado.

Así le quedó la cara a Mariano De la Canal tras la mordida de un perro. Según su propio testimonio, lo que era una cena amena se transformó en una pesadilla cuando el perro del anfitrión lo atacó directamente al rostro, provocándole lesiones que lo obligaron a buscar asistencia médica de urgencia.

El drama estético de Mariano de la Canal: ¿cómo quedó su rostro tras el ataque? A través de sus historias de Instagram, el mediático decidió dar la cara y mostrar las secuelas del incidente. “Les quería contar que el viernes me mordió un perro en la boca. Es de un amigo que nos invitó a comer un asado a su casa y yo soy mega amoroso con los animales, pero me desconoció”, relató Mariano.

mariano de la canal fue mordido Mariano de la Canal mostró su labio con 8 puntos tras el sorpresivo ataque. Instagram @marianodelacanal La imagen fue impactante: su labio superior presentaba una inflamación considerable y el rastro de una intervención quirúrgica reciente para cerrar la herida abierta por los colmillos del animal.

La gravedad del asunto quedó clara cuando reveló la cantidad de sutura necesaria para recomponer la zona afectada. “Me tuvieron que dar 8 puntos y no quería que me vieran así, todo hinchado, pero es mi realidad. Así como les muestro lo bueno, les muestro lo malo”, confesó Mariano De la Canal con pura honestidad hacia sus seguidores.