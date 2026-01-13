Se conoció el parte médico del nene que resultó herido tras el choque en Pinamar

El menor de ocho años se encuentra internado en el Hospital Municipal. No está en condiciones de ser trasladado.

El país se encuentra expectante por el estado de salud del nene de ocho años que resultó herido tras el choque entre un UTV y una camioneta Amarok en la zona de “La Frontera” en Pinamar. En las últimas horas, se conoció el último parte médico del menor.

De acuerdo al escrito difundido por las autoridades del Hospital Municipal de Pinamar, el menor ya se sometió a dos cirugías. Actualmente, el paciente continúa internado en estado crítico en la UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado.

parte médico Pinamar choque NA “En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”, detallaron las autoridades del hospital.

Cómo fue el terrible choque en Pinamar que terminó con el nene herido La impactante secuencia ocurrió el lunes, cuando el vehículo todoterreno en el que iba el niño junto con sus padres impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok. Se supo que en el vehículo iban dos adultos y tres niños.

Accidente en Pinamar Las otras dos menores también resultaron heridas. Una de ellas resultó con heridas leves, mientras que la otra debió ser derivada al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata donde es atendida por un traumatismo facial y una fractura maxilar.