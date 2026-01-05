Una familia rosarina fue a vacacionar a Pinamar y les robaron todo: la millonaria cifra que se llevaron

Un grupo de delincuentes ingresaron por la fuerza a una vivienda de Pinamar para robar dinero y objetos personales de una familia rosarina.

Las vacaciones arrancaron de la peor manera para una familia rosarina que viajó hasta la ciudad balnearia de Pinamar para pasar la temporada en una casa alquilada. El fin de semana, mientras la familia disfrutaba del mar y de los paseos en la ciudad de la Costa Atlántica, un grupo de delincuentes desvalijó la vivienda y se llevó un millonario botín, lo que despertó el miedo y la incertidumbre tanto para la familia afectada como para los vecinos de la zona.

El hecho de inseguridad ocurrió el sábado por la noche en una casa ubicada sobre la calle Del Sauce al 400 de Pinamar. Al regresar al domicilio, la familia constató el faltante de dinero en efectivo y otros objetos de valor, por lo que no tardaron en llamar al 911 para hacer la denuncia correspondiente.

De cuándo fue el botín que se robaron en Pinamar De acuerdo con lo informado por los propios damnificados al medio local Pinamardiario, para acceder al interior, los ladrones barretearon una puerta balcón que daba a una de las habitaciones. Una vez dentro, actuaron durante pocos minutos y se apoderaron de una importante cantidad de bienes. Precisamente, el valor total de lo sustraído rondaría los $20 millones.

Captura de pantalla 2026-01-05 115105 La zona de Pinamar donde está ubicada la vivienda que fue desvalijada. Captura NA Qué objetos se robaron en una casa alquilada de Pinamar Entre los elementos robados se encuentran una consola Nintendo Switch, dos PlayStation, una computadora, una barra de sonido, dos parlantes, un bolso de viaje, dos mochilas y varios pares de lentes de sol. Además, los delincuentes se llevaron cinco mil dólares en efectivo y una suma cercana a los $4 millones en moneda local.