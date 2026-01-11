Brutal golpiza en Pinamar: tres rugbiers detenidos tras atacar a otros jóvenes

Otra vez rugbiers involucrados en un hecho de violencia. Los detenidos están acusados de golpear a tres jóvenes durante la madrugada del sábado.

Un nuevo episodio de violencia protagonizado por rugbiers volvió a encender las alarmas en la Costa Atlántica. Esta vez ocurrió en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, donde tres jugadores del Ure Cure Rugby Club de Río Cuarto, Córdoba, fueron detenidos acusados de haberle dado una golpiza a tres jóvenes santafesinos durante la madrugada del sábado.

Quiénes son los detenidos y cómo ocurrió el hecho Según se informó, los detenidos fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi, Agustín García y M.C.C., de 18 y 17 años respectivamente. Safadi alcanzó la mayoría de edad el mismo sábado 10 de enero y durante 2025 integró el seleccionado juvenil M17 de “Los Doguitos”, una de las categorías formativas de la Unión Cordobesa de Rugby (UCR).

rugbiers detenidos Policía de PBA La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 y la UFI N°5 de Pinamar, ambas a cargo de la fiscal Graciela Andriuolo. Para los investigadores, los tres detenidos no serían los únicos involucrados en el ataque, ya que se sospecha que habría más agresores que participaron de la golpiza.

De acuerdo a fuentes del caso, los rugbiers se encontraban de vacaciones en la zona junto a un grupo numeroso de jóvenes. Esa hipótesis se apoya, entre otros elementos, en una imagen publicada en redes sociales por uno de los detenidos, en la que se los ve celebrando el cumpleaños de Safadi.

El ataque ocurrió en la vía pública, sobre la calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, a menos de diez cuadras del muelle de Pinamar. El violento episodio motivó un llamado al sistema de emergencias 911, lo que derivó en la rápida intervención policial.