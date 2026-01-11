Quién era el argentino asesinado en Tulum: la historia de Jonatan Emanuel Minucci

Jonatan Emanuel Minucci, el argentino de 37 años asesinado durante un tiroteo en Tulum, había viajado a México con la ilusión de trabajar por unos meses.

La trágica muerte de Jonatan Emanuel Minucci, el argentino asesinado durante un tiroteo en Tulum, México, dejó al descubierto la historia de un hombre que había viajado con sueños de progreso y una vida por delante. El homicidio ocurrió en el cenote Vesica, en la ciudad turística ubicada en el estado de Quintana Roo, y conmocionó tanto a la comunidad argentina como a quienes lo conocían.

La historia de un santafesino que esperaba ser papá “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, escribieron sus allegados en redes sociales para despedirlo. Minucci tenía 37 años y se encontraba en México desde noviembre pasado, con la intención de trabajar temporalmente y reunir dinero antes de regresar a la Argentina en febrero.

Jonatan era peluquero de profesión y oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Antes de abrir su propio salón de belleza en su ciudad natal, había trabajado en Fabricaciones Militares S.A.U., una experiencia laboral que formó parte de su recorrido antes de dedicarse de lleno a la estética.

Si bien toda su familia reside actualmente en la ciudad santafesina de Roldán, Minucci había decidido permanecer en Fray Luis Beltrán hasta su partida a México. Allí proyectaba una estadía breve, motivado por la posibilidad de generar ingresos y planificar un futuro más estable.

Jonatan estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina, de 32 años. Su compañera cursa actualmente un embarazo, una noticia que ambos habían conocido cuando él ya se encontraba en territorio mexicano, lo que profundizó el impacto de la tragedia.