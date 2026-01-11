Recuperaron un auto de alta gama y dos motos robadas en Las Heras

Intervenciones de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Las Heras consiguieron recuperar vehículos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en distintas partes de dicho departamento. Entre los rodados capturados se secuestró un auto de alta gama robado pocas horas antes de la acción policial.

La seguidilla de recuperaciones se inició sobre las 20 de este sábado. Los efectivos actuantes fueron informados por a través de un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo robado en el Barrio Santa Rosa. Se trataba de una motocicleta Yamaha FZ roja.

La patrulla se desplazó hasta la intersección de las calles Ibáñez y Alvear. Allí se encontraron dicho rodado estacionado en la vía pública. Al inspeccionarla, los oficiales constataron que no poseía chapa patente y que los números de cuadro y motor se encontraban limados. Tras el hallazgo, se llevaron la motocicleta secuestrada.

Por otro lado, durante la misma noche del sábado, cerca de las 21, efectivos de la misma división recuperaron una motocicleta Bajaj Dominar 250 CC en el interior del Barrio 26 de Enero . Más concretamente en el cruce de las calles Dorrego y Pimenides.

En ese punto, los efectivos divisaron a un joven que al notar su presencia se dio a la fuga sobre la motocicleta. Tras una breve persecución, el sujeto terminó abandonando el rodado y huyendo por los techos de la barriada.

Finalmente, pudieron constatar que el rodado, de color gris y negro, presentaba un pedido de secuestro activo por hurto agravado presentado ese mismo día.

Un auto de alta gama robado y después abandonado

El operativo más reciente tuvo lugar aproximadamente a las 02.30 de este domingo, donde a raíz de un patrullaje por el interior del Barrio Gendarme III, los uniformados divisaron un automóvil Nissan Versa color gris, que coincidía con las características de uno sustraído horas antes en un robo a punta de pistola.

Este ilícito ocurrió sobre la calle Ejército Argentino al 275, en plena vía pública.

Según el testimonio de vecinos, el auto fue abandonado hace pocas horas por dos sujetos que dejaron las llaves tiradas antes de huir, presumiblemente al notar la presencia de las autoridades en la zona.