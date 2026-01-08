Robo del sable histórico: el joven detenido aseguró que lo compró por 4 mil pesos

La investigación por el robo de un sable antiguo del Campo Histórico El Plumerillo dio este jueves un importante paso. El valioso objeto sustraído del museo que funciona en Las Heras fue recuperado durante un allanamiento realizado por policías de Investigaciones . En tanto, un sospechoso fue detenido , pero creen que no se trata del autor del hecho.

En las últimas horas, los detectives de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras ( UID ) caso obtuvieron el dato de que el sable corvo fabricado en 1989 y que era utilizado para ceremonias y actos de gala de los Granaderos a Caballo , había sido comercializado en el mercado negro lasherino y estaba en poder de un conocido malviviente del barrio Santa Teresita .

El ilegítimo propietario fue identificado como Fabrizio Gabriel Álvarez , de 25 años, quien cuenta con abundantes antecedentes policiales y está vinculado con la banda de los Canavis , un grupo delictivo familiar con base en la mencionada barriada y que desde hace años tiene al maltraer a los vecinos de El Plumerillo , siendo investigado por robos, tiroteos, asesinatos y hasta venta de drogas .

Durante el procedimiento en su domicilio de calle Alsina , entre Independencia y Tres de Febrero, colaboró con los pesquisas al decirles que había escondido el invaluable elemento sustraído bajo un auto que estaba estacionado en el barrio Santa Teresita y aseguró que lo compró por el módico precio de 4.000 pesos .

Pero eso no es todo, ya que Álvarez también quedó complicado porque en su casa encontraron un revólver calibre 38 , una pistola de aire comprimido y una moto Zanella , que tenía pedido de secuestro por una denuncia de hurto.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 20.02.53 La moto Zanella denunciada por robo que fue incautada en la casa de Álvarez. Gentileza.

Frente a eso, el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari analizaba si correspondía imputar a Álvarez por encubrimiento. Esto porque, además, sus características físicas no coinciden con las del autor que fue captado por la cámara del museo.

Así las cosas, la investigación continuaba con la búsqueda del responsable del robo y también de la réplica de fusil que formó parte del botín.

M0801 El sable recuperado y las dos armas incautadas. Gentileza.

El robo en el Campo Histórico El Plumerillo

Embed - Robo campo histórico El Plumerillo Una cámara captó el robo en el Campo Histórico El Plumerillo.

Eran cerca de las 9 del domingo 4 cuando personal de la Comisaría 36° fue desplazado al predio declarad lugar histórico por Decreto Nacional en 1941, ubicado a escasos de la dependencia sobre calle Lisandro Moyano.

Una vez allí, entrevistaron a un empleado, de 36 años, quien relató que estaba ingresando a trabajar en el predio y se topó con una mochila sobre uno de los pasillos, situación que lo puso en estado de alerta.

Acto seguido, observó la sombra de un sujeto que cruzaba un alambrado perimetral del Campo Histórico, por lo que inmediatamente se dirigió a verificar los elementos que tiene el museo en exhibición. En el interior de una de la construcción advirtió que el malviviente había dañado y sustraído parte de la colección de elementos históricos: un sable que data de fines del siglo XIX y fue donado por el Museo Patrio de Mar del Plata y la réplica de un fusil antiguo.

En tanto, las investigaciones realizadas pudieron conducir hacia el sospechoso que fue detenido este jueves con el sable en su poder, quien quedó a disposición de la Justicia.