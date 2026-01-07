Denunciaron un robo en el Campo Histórico El Plumerillo: se llevaron valiosos elementos del museo

Hacia finales de 1815, el general José de San Martín comenzó a preparar el Ejército de Los Andes en un predio de Las Heras , donde planificó su gesta libertadora. Desde allí partirían las huestes hacia la cordillera y el resto fue historia. Dos siglos después, ya trasformado en el museo Campo Histórico El Plumerillo , fue recientemente escenario de un robo .

Fue este último fin de semana cuando un empleado del emblemático sitio localizado sobre calle Lisandro Moyano , declarado lugar histórico por Decreto Nacional en 1941, se comunicó con la línea de emergencias 911 para alertar sobre la sustracción de elementos del interior del museo.

Eran cerca de las 9 del domingo 4 y personal de la Comisaría 36° , se desplazó hacia ese lugar ubicado a escasos metros, donde entrevistaron al trabajador, de 36 años, quien relató que estaba ingresando a trabajar en el predio y se topó con una mochila sobre uno de los pasillos, situación que lo puso en estado de alerta.

Acto seguido, observó la sombra de un sujeto que cruzaba un alambrado perimetral del Campo Histórico, por lo que inmediatamente se dirigió a verificar los elementos que tiene el museo en exhibición. Fue allí cuando advirtió que el malviviente había dañado y sustraído parte de la colección de elementos históricos.

La información policial sostiene que, entre los valiosos objetos robados, se encuentran un sable que data de fines del siglo XIX y la réplica de un fusil antiguo.

La investigación para dar con el autor

Por ese motivo, tras el robo se dispusieron los trabajos de la Policía Científica en la escena, con el objetivo de levantar alguna huella o rastro que pueda conducir a la identificación del autor del hecho.

campo historico plumerillo rutas sanmartinianas (8).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, se desplazó a personal del Cuerpo de Canes para rastrillar las inmediaciones en busca del sospechoso que fue visto huyendo tras el robo, aunque el resultado de esa medida fue negativo y la causa quedó sin detenidos.

En ese sentido, posteriormente se le dio intervención al fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari, quien lidera la investigación.