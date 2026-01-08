Recuperaron el sable antiguo robado en el Campo Histórico El Plumerillo y detuvieron a un sospechoso

Policías de Investigaciones recuperaron este jueves el sable antiguo que fue robado días atrás en el Campo Histórico El Plumerillo , en Las Heras . Los detectives capturaron a un sospechoso y también incautaron dos armas de fuego, durante un allanamiento que se desarrolló en el barrio Santa Teresita .

El procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde en un domicilio de calle Alsina , donde los sabuesos policiales irrumpieron y dieron con dos armas de fuego: un revólver calibre 38 y una pistola . Asimismo, incautaron en el lugar una moto Zanella , la cual tenía pedido de secuestro por robo agravado .

A partir de las averiguaciones practicadas durante esa medida, los pesquisas pudieron establecer que el sable sustraído se encontraba escondido debajo de un vehículo, el cual estaba estacionado en la vía pública, en el interior del barrio Santa Teresita .

Por eso, los efectivos se dirigieron hasta ese lugar y allí, finalmente, lograron recuperar el valioso objeto que había sido robado el domingo 4 del museo del Campo Histórico El Plumerillo .

Asimismo, durante el operativo también se logró aprehender a Fabrizio Gabriel Álvarez , de 25 años, quien tenía pedido de captura y se encuentra sospechado por el robo del sable.

A raíz de eso, iba a quedar detenido a disposición del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari, quien en las próximas horas iba a definir su situación procesal.

El robo en el Campo Histórico el Plumerillo

Eran cerca de las 9 del domingo 4 cuando personal de la Comisaría 36° fue desplazado el predio declarado al predio declarado lugar histórico por Decreto Nacional en 1941, ubicado a escasos de la dependencia sobre calle Lisandro Moyano.

Una vez allí, entrevistaron a un empleado, de 36 años, quien relató que estaba ingresando a trabajar en el predio y se topó con una mochila sobre uno de los pasillos, situación que lo puso en estado de alerta.

Acto seguido, observó la sombra de un sujeto que cruzaba un alambrado perimetral del Campo Histórico, por lo que inmediatamente se dirigió a verificar los elementos que tiene el museo en exhibición. En el interior de una de la construcción advirtió que el malviviente había dañado y sustraído parte de la colección de elementos históricos: un sable que data de fines del siglo XIX y la réplica de un fusil antiguo.

A partir de las investigaciones realizadas y el análisis de imágenes de una cámara de seguridad, pudieron individualizar al sospechoso, quien fue detenido durante el operativo en el que se recuperó este jueves el sable robado.